Güldünya Yayınları'ndan 'Bir Özgürleşme Kılavuzu'

Alman gazeteci, yazar Katrin Rönicke’nin kaleme aldığı, “Bir Özgürleşme Kılavuzu” Güldünya Yayınları’ndan çıktı.

Rönicke’nin bu kişisel anlatısında, feminist olduğu için mutlu olan ve feminist olmanın zorluklarıyla baş etmeye çalışan her kadın için yararlı olabilecek şeyler var.

Ayşe Özgün Altıparmak’ın çevirisini üstlendiği, feminist gazeteci ve yazar Necla Akgökçe ile Mine Şirin’in yayına hazırladığı kitabın kapak tasarımını Minife Yıldızhan yaptı. 280 TL’den satışa sunulan kitap Güldünya Yayınları’nın sitesinden indirimli olarak alınabilir.

Rönicke, Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde dünyaya gelmiş, iki farklı Almanya ile ilgili kıyaslamaları, Alman toplumuyla ilgili gözlemleri de anlattıklarını ayrıca ilginç kılıyor.

Her kadının feminist olma macerası birbirinden farklıdır. Kimi küçük bir kızken kendisine dayatılan rolü benimsemez, kimi evlendikten sonra kendisini bir cenderede hisseder, kimi çocukların sorumluluğuyla baş başa kaldığında sorgulamaya başlar, kimi aşkta kalbi kırıldığında… Ama feminist olduktan sonra pek çok kadının önüne, benzer sorunlar çıkar, çoğu kadın aynı soruları sorar, aynı tartışmalarla yüz yüze kalır.

Kadınlarla çalışan yayınevi

Mümkün olan her durumda kadınlarla çalışan, feminist yayınevi Güldünya Yayınları, feminist teori ve politika kitaplarının yanı sıra dünyanın dört bir yanından kadın hareketi, farklı feminist örgütlenme deneyimleri, kadın biyografileri, tanıklık derlemeleri, kadın edebiyatçıların eserleri ve kadın sanatçılar tarafından ya da bilim kadınları hakkında yazılmış kitapları yayınlıyor, küresel güney ve küresel doğuda kaleme alınmış çalışmalara ağırlık veriyor. Yayınevi ayrıca çocuk, genç ve yetişkin okurlara yönelik kitaplar ve feminist masallar da yayınlıyor.(AÖ)