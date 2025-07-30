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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 12:33
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 14:47
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Gülay Lokumcu hayatını kaybetti

Gülay Lokumcu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Kemalpaşa Camii’nden kaldırılacak ve Akdere köyünde Metin Lokumcu’nun mezarının yanında defnedilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gülay Lokumcu hayatını kaybetti

Artvin’de 13 yıl önce HES’e karşı yapılan protestolarda polisin yoğun biber gazına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’ya adalet sağlanması için mücadele eden Gülay Lokumcu yaşamını yitirdi.

Gülay Lokumcu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Kemalpaşa Camii’nden kaldırılacak ve Akdere köyünde Metin Lokumcu’nun mezarının yanında defnedilecek.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
metin lokumcu Gülay Lokumcu
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