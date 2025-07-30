Gülay Lokumcu hayatını kaybetti

Artvin’de 13 yıl önce HES’e karşı yapılan protestolarda polisin yoğun biber gazına maruz kaldıktan sonra hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu’ya adalet sağlanması için mücadele eden Gülay Lokumcu yaşamını yitirdi.
Gülay Lokumcu'nun cenazesi, bugün öğle namazının ardından Kemalpaşa Camii’nden kaldırılacak ve Akdere köyünde Metin Lokumcu’nun mezarının yanında defnedilecek.
KADINLARIN GÜNDEMİ / EVRİM KEPENEK
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(EMK)