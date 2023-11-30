Guggenheim’a ilk kadın direktör: Mariët Westermann

New York merkezli Solomon R. Guggenheim Müzesi ilk kez bir kadını direktör ve CEO olarak atadı. Müze yönetiminin altı ay süren kapsamlı araştırmaları sonucunda Richard Armstrong’un yerine Mariët Westermann getirildi.

Venedik’teki Peggy Guggenheim Collection’ı da yönetecek olan Westermann, Guggenheim Museum Bilbao ve 2026 yılında açılacak olan Guggenheim Abu Dhabi’nin direktörleriyle de birlikte çalışacak.

Halen Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki New York University Abu Dhabi’de rektör yardımcısı olarak görev yapan Westermann, daha önce çeşitli hayır kurumlarını da yönetmişti.

Kurumun yönetim kurulu başkanı Tom Hill, Westermann’ı 20 yılı aşkın bir süredir şahsen tanıdığını, müzenin koleksiyonunu genişletmek ve küresel girişimleri artırmak için stratejik bir plan uygulamak üzere birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Westermann yeni görevine 1 Haziran 2024 tarihinde başlayacak. O zamana dek müze, baş küratör Naomi Beckwith, genel danışman Sarah Austrian ve CFO Marcy Withington tarafından yönetilecek.

(EMK)