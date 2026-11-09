“Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde” sergisi 25 Kasım’da açılıyor

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi, eşitsizlik deneyimlerini, direniş biçimlerini ve dayanışma pratiklerini buluşturan “Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde” başlıklı sanal sergisini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açıyor.

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi’nin açık çağrısıyla bir araya gelen kişilerin anlatılarını ve sanatsal üretimlerini buluşturan sergi, bireysel deneyimlerden kolektif bir feminist hafıza oluşturmayı amaçlıyor.

Gündelik yaşamdan aileye, eğitimden çalışma hayatına, sanattan kamusal alana uzanan farklı alanlarda yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele alan sergi, ayrımcılık ve baskı karşısında geliştirilen direniş biçimlerini de görünür kılıyor. Dayanışma, birlikte üretme ve kendi sesini duyurma deneyimleri serginin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Güçlenmek bireysel bir mesele değil

“Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde”, eşitsizliklerle mücadeleyi yalnızca bireylerin kendi sorunlarını çözme çabası olarak gören yaklaşımları sorguluyor. Anlatılar aracılığıyla kişisel deneyimlerin toplumsal ve yapısal güç ilişkileriyle bağını ortaya koyuyor.

Sergideki hikâyeler, güçlenmenin farklı yolları olduğunu gösteriyor. Kimi katılımcılar sessiz kalmayı reddederek sesini ve mesleki birikimini sahiplenirken kimileri sanat yoluyla kendine ifade alanı açıyor. Kadın dayanışması, ortak üretim, bilgiye erişim, güvenli ilişkiler kurma, bedeni yeniden sahiplenme ve gündelik hayattaki cinsiyetçi rolleri sorgulama da bu deneyimler arasında yer alıyor.

Kadın emeğini ve kuşaklararası hafızayı taşıyan tekstil işleri, gündelik yaşamda sıradanlaştırılan cinsiyetçi ifadeleri sorgulayan görsel çalışmalar ve queer varoluşları görünür kılan üretimler, farklı mücadele biçimlerini aynı alanda buluşturuyor.

Sergi, güçlenmenin her zaman yüksek sesle karşı çıkmak ya da kesintisiz mücadele etmek anlamına gelmediğini de hatırlatıyor. Bazen sınır koymak, dayanışma aramak, üretmek ya da dinlenmek de güçlenmenin bir parçası olabiliyor.

Feminist hafıza için yaşayan bir arşiv

Farklı yaşam deneyimlerini ve bakış açılarını bir araya getiren sergi, ziyaretçileri kişisel hikâyeler ile toplumsal güç ilişkileri arasındaki bağı yeniden düşünmeye davet ediyor.

Kolektif bir bilgi arşivi niteliği de taşıyan çalışma, bireysel anlatıları feminist hafızanın parçası hâline getirerek eleştirel düşünceye ve feminist politikaya alan açıyor.

“Güçlenmenin Yankıları: Feminist Hafızanın İzinde”, güçlenmenin bireysel bir başarıdan ibaret olmadığını; ilişkiler, dayanışma ve ortak mücadele içinde yeniden kurulduğunu ortaya koyuyor.

Sanal açılışa katılmak için kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kayıt: https://forms.gle/7p5CaiLbE47A44ff6

(EMK)