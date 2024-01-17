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Yayın Tarihi: 17 Ocak 2024 00:49
 ~ Son Güncelleme: 17 Ocak 2024 01:49
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YOLSUZLUK ÇETESİ YOL VERMEK ZORUNDA KALDI

Guatemala'da ilerici Başkan Bernardo Arévalo, yemin ederek göreve başladı

Pazar günü görevi devralması beklenen Guatemala'nın seçilmiş Devlet Başkanı Arévalo, önceki iktidar güçlerinin parlamento ve yargıdaki engellemeleri nedeniyle ancak Pazartesi sabahı yerli halkların desteğiyle iktidara çıktı.

Guatemala

Guatemala
Görseli Büyüt
Guatemala'da ilerici Başkan Bernardo Arévalo, yemin ederek göreve başladı
Başkan Bernardo Arévalo ve Başkan Yardımcısı Karin Herrera

Muhalefetin iktidarı devretmemeye yönelik güçlü direncine karşın Ağustos'ta Başkanlık seçimlerini beklenmedik bir oy patlamasıyla kazanan yolsuzlukla mücadele savunucusu Bernardo Arévalo, pazartesi sabahı (TSİ 16:00) Guatemala başkanı olarak işbaşı yaptı. Arévalo'nın başkanlığı yolsuzluğun kasıp kavurduğu ülkede bir dönüm noktası oldu. 

Yolsuzlukla mücadele vaadi Başkanlığı getirdi

Yemin töreninin pazar günü yapılması planlanmıştı. Ancak kongredeki sağcı güçler devir teslimi engelledilerse de uluslararası tepkiler ve yerli halkın tepkilerinin sokağa taşması sonunda Arévalo, gece yarısınından hemen sonra yemin ederek görevi devraldı ve 1980'lerde demokrasinin yeniden kurulması sonrasında Guatemala'nın en ilerici devlet başkanı oldu.

Seçim zaferinden altı ay sonra Arévalo'nun iktidara çıkışı, oy sandıklarından taşarak Guatemala'nın muhafazakâr siyasi düzenini yıkan halk iradesinin eseriydi. Yeni başkanın rüşveti sona erdirme ve demokrasiyi canlandırma vaatleri halktan geniş bir destek aldı. 

Ne var ki , ülkeyi yönetmeye hazırlanan Arévalo'nun son yıllarda Guatemala'nın yönetici kurumlarının içini boşaltan boşaltan muhafazakâr savcılar, kongre üyeleri ve diğer siyasi figürlerin oluşturduğu karşı ittifakı denetim alması zorunlu. 

Yeni yönetime yasama ve yargı tuzakları

Arévalo’nun kongredeki muhalifleri, yani eski iktidar güçleri geçtiğimiz yıl kabul ettikleri bütçe yasasıyla, öncelikleri olan sağlık ve eğitime yönelik  yatırımları gerçekleştirmesini kısıtlayacak önlemler getirdiler. 

Ancak yatırım için kaynak bulmak Arévalo'nun karşı karşıya kaldığı güçlüklerden yalnızca bir tanesi. Daha da yakıcı olan, pazar günkü direncin de gösterdiği gibi yeni başkan kongredeki muhaliflerinin hükümeti yönetme yeteneğini hızla felç etme niyetleriyle karşı karşıya oluşu. 

Devrimci babanın oğlu

Nitekim, Latin Amerika'nın ilerici kamuoyu ve politik güçlerinin bakış açısını yansıtan çok uluslu "Telesur" haber kanalı eski devrimci Başkan Juan José Arévalo'nun oğlu olan yeni Başkan Bernardo Arévalo'nun, bütün gülünçlüklerine karşın, babasının başlattığı Milli Devrim karşıtlarıyla başa çıkmakta büyük bir zaafla karşı karşıya olduğuna işaret ediyor. Telesur, bütün bu kargaşada Bernardo Arévalo'nun en büyük destekçisinin babasının başlattığı Milli Devrim'in önünü keserek bu kaotik tarihi yaratan ABD olmasının yeni başkanın paradoksu olduğuna dikkat çekiyor. 

(AEK)

Bernardo Arévalo Guatemala Başkanlık Seçimleri abd yolsuzluk
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