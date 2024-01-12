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DÜNYA
Yayın Tarihi: 12 Ocak 2024 00:26
 ~ Son Güncelleme: 12 Ocak 2024 04:40
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YARGI DARBESİ GİRİŞİMİ

Guatemala'da Başsavcı, Başkan Arévalo'yu devir teslim öncesi tutuklatma peşinde

Ağustos'ta devlet başkanlığı seçimini yüzde 62 oyla kazanan Sosyal Demokrat Bernardo Arévalo, 14 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken, Başsavcı Cosuela Porros, Arévalo ve yardımcılarını tutuklatmak için yasadışı soruşturmalar düzenliyor.

Guatemala

Guatemala
Görseli Büyüt
Guatemala'da Başsavcı, Başkan Arévalo'yu devir teslim öncesi tutuklatma peşinde
Guatemala'nın seçilmiş Başkanı Arévalo seçim kampanyasında/Al Jazeera

Yeni devlet başkanı Bernardo Arévalo'nun görev devir-teslim töreni öncesinde Guatemala Başsavcılığının eski içişleri bakanını gözaltına almasıyla ülkede süregiden gerginlik daha da yükseldi. 

Savcılık Perşembe günü yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı David Barrientos'u, protestocuların yollara kurdukları barikatları kaldırmaktaki ihmali nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına aldırdığını söyledi. 

Bernardo Arévalo'nun Yüksek Mahkemenin seçim sonuçlarını onaylamasından sonra yapılan protokol gereğince 14 Ocak'ta görevi devralması planlanmıştı.

Savcılık devir teslimi engelleme peşinde 

Eski Devlet Başkanı Juan José Arévalo'nun oğlu olan Sosyal Demokrat Bernardo Arévalo'nun Ağustos'ta Başkanlık seçiminin ikinci turunda beklenmedik bir zafer kazanmasından bu yana Başsavcı ve bazı yargıçlar seçimleri iptal ettirerek yolsuzlukla mücadele vaadiyle seçimleri kazanan Arévalo'nun görevi devralmasını önleme çabasında. 

ABD, Başsavcı Consuelo Porras ve aralarında birçok yargı yetkilisi, milletvekili ve özel sektör temsilcisi olan bir gruba yönelik yaptırımlar getirdi. Biden yönetimi "demokrasinin altını oymak"la suçladığı grubun Guatemala'da statükoyu koruma peşinde bir "yolsuzlar arası anlaşma" yaptıklarını ileri sürüyor. 

Haberlere göre, Arévalo'nun Movimiento Semilla (Tohum Hareketi) partisi, kendisi ve başkan yardımcısı Karin Herrera da soruşturma altında. Herrera'ya yönelik bir gözaltı emri çıkartılmasına ilişkin henüz doğrulanmamış haberler dolaşırken Herrera'nın avukatları Perşembe günü, Anayasa Mahkemesi'ne geçici bir durdurma kararı başvurusunda. bulundu.

(AEK)

guatemala Bernardo Arévalo Başkanlık seçimleri
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