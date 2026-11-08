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YT: Yayın Tarihi: 08.11.2026 11:06 8 Kasım 2026 11:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.11.2026 15:43 8 Kasım 2026 15:43
Okuma Okuma:  2 dakika

GSStore'un "sarı torba" çağrıştıran forma tanıtım videolarına tepki

Karşılaşmada son golü atan Barış Alper Yılmaz için hazırlanan videonun açılış sahnesi, kamuoyunda "sarı torba" algısı oluşturduğu için tepkilerin odağı haline geldi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
GSStore'un "sarı torba" çağrıştıran forma tanıtım videolarına tepki
Fotoğraf:AA
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Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın RAMS Park’ta Amedspor’u 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı kulübün resmi mağazası GSStore tarafından sosyal medyada paylaşılan bir forma tanıtım videosu büyük bir kriz yarattı.

Karşılaşmada son golü atan Barış Alper Yılmaz için hazırlanan videonun açılış sahnesi, kamuoyunda "sarı torba" algısı oluşturduğu için tepkilerin odağı haline geldi. Tepkilerin hızla büyümesi üzerine GSStore paylaşımı kaldırdı.

GSStore: "Ambalaj tasarımının parçası"

Videonun silinmesinin ardından bir açıklama yayımlayan GSStore, kullanılan görselin yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır."

Amedspor Başkanı Eren: "Silmek yetmez, özür dilenmeli"

Amedspor Başkanı Nahit Eren ise sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla Galatasaray kulübünü özür dilemeye ve sorumlular hakkında işlem yapmaya davet etti:

"Paylaşımı silmek yetmez! Bu paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda yapıldığını kamuoyuna açıklamaya, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bu vahim tutumun üzeri 'forma tanıtımı' gerekçesiyle örtülemez."

15 barodan suç duyurusu

Olayın ardından bölgedeki 15 baro ortak bir bildiri yayımlayarak paylaşımı kınadı ve sorumlular hakkında hukuki süreç başlatılacağını duyurdu.

15 baro ortak metinde şöyle dedi: "Amedspor karşılaşmasının ardından Galatasaray Spor Kulübünün resmî mağaza hesabından yapılan ve kamuoyunda 'sarı torba' olarak bilinen görselin kullanıldığı paylaşım, toplumun hafızasında derin izler bırakan acıların ve hassasiyetlerin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden 'sarı torba' imgesi, taşıdığı tarihsel ve toplumsal anlam itibarıyla sıradan bir görsel olarak değerlendirilemez. Bu sembolün spor rekabeti içerisinde kullanılması, geçmişte yaşanan acıların ve toplumsal travmaların hafife alınması sonucunu doğurabilecek niteliktedir. Spor; ayrıştırmanın değil bir arada yaşamanın, düşmanlığın değil dostluğun, nefretin değil karşılıklı saygının alanıdır. Hiçbir spor müsabakası, hiçbir rekabet ve hiçbir taraftarlık anlayışı, bir halkın hafızasında yer etmiş acıların alay, aşağılama veya hedef gösterme unsuru hâline getirilmesine gerekçe oluşturamaz. Toplumsal barışın, birlikte yaşama iradesinin ve insan onurunun korunması, herkesin ortak sorumluluğudur. Söz konusu paylaşımı kınıyor; yayımlanmasında sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacağını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Ortak açıklamaya imza atan barolar ise yan yana şu şekilde sıralandı: Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Iğdır Barosu, Kars Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu ve Van Barosu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Amedspor Galatasaray Amedspora ırkçı saldırılar Nahit Eren
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