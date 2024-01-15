GSM, gençlerin insan hakları algısını ölçecek

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), üniversite öğrencisi gençlerin insan hakları algısını ölçmek için bir anket çalışması yürütüyor.

Anket, GSM, Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) iş birliğinde hayata geçirilen Haklar Projesi kapsamında hazırlandı.

GSM 18-25 yaş aralığındaki bütün gençleri “Gençlerin İnsan Hakları Algısı” anketine katılmaya davet etti.

Üniversite öğrencisi gençlerin insan hakları algısını ölçmek amacıyla yapılan çalışmadan elde edilecek veriler, gençlerin insan haklarını geliştirme amacıyla kullanılacak.

Anketteki bireysel yanıtlar tek tek ele alınmayacak ve verilen bütün yanıtlar sadece proje çalışanları tarafından değerlendirilecek. Yine de yanıt vermek istenmeyen sorular boş bırakılabilecek.

GSM’nin anket için yaptığı çağrı şöyle:

“Üniversite öğrencisi gençler olarak, insan hakları üzerine algılarınızı paylaşın ve değişimin bir parçası olun. Bu anketten elde edilecek veriler sesinizin duyulmasını sağlayacak, bunun için sadece 15 dakikanızı ayırmanız yeterli! Vereceğiniz her bir cevap farklı şehirlerden gençlerin düşünceleriyle harmanlanacak ve bir bütün olacak... Şimdi katılın ve haklarınız için konuşun!”

Ankete katılmak için buraya tıklayabilirsiniz

Haklar Projesi hakkında

Kısa adı “Haklar Projesi” olan “Kırılgan Gruplardan Gençlerin İnsan Haklarını Geliştirmek İçin Üniversite Gençliğinin Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) programı kapsamında, ayrımcılık ve insan hakları bağlamında üniversite öğrencilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

GSM, MOKİD ve um:ag tarafından yürütülen ve üçüncü yılına giren proje, çevrimiçi ve yüz yüze etkinlikler yoluyla eşitlik ve sıfır ayrımcılık temelinde 18-25 yaş grubu üniversite öğrencileri arasında bağ kurmayı hedefliyor.

Proje, toplumda insan hakları kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla gençlerle birlikte çalışmalar yürüterek, seslerini duyurabilmeleri için onlara demokratik alanlar yaratıyor. Yüz yüze etkinlikleri Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin ve Samsun’da yapılacak olan Haklar Projesinin gençlerle birlikte çalışan sivil toplum örgütleri ve 18-25 yaş grubu üniversite öğrencileri olmak üzere iki ayrı hedef kitlesi bulunuyor.