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Yayın Tarihi: 1 Haziran 2025 12:00
 ~ Son Güncelleme: 1 Haziran 2025 12:04
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Grup Yorum’dan sansüre yanıt: Albümlerini kamuyla paylaştı

Dijital sansüre karşı “#GrupYorumBenim” etiketiyle başlatılan sosyal medya kampanyası, kısa sürede X’te Türkiye gündemine girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Grup Yorum’dan sansüre yanıt: Albümlerini kamuyla paylaştı
Fotoğraf: Grup Yorum / bianet

Türkiye’de 1985’ten bu yana protest müziğin simge isimlerinden biri olan Grup Yorum, YouTube ve Spotify’daki dijital sansüre karşı tüm albümlerini kamuyla paylaştı.

Grup Yorum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, tüm albümlerin yer aldığı bir bağlantı paylaşarak müziklerini sansürsüz biçimde dinleyicilere ulaştırma kararı aldıklarını duyurdu.

Grup Yorum’un, 2006-2024 yılları arasında YouTube’da, 56 farklı kanalda yayınlanan ve toplamda 205 milyon kez izlenen en az 454 videosu “millî güvenlik ve kamu düzeninin” korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Dijital müzik uygulaması Spotify da aylık 407 binden fazla dinleyicisi olan Grup Yorum’un müziklerini platformdan kaldırdı.

Öte yandan Grup Yorum, erişim engellerine karşı dün kolektif bir direniş çağrısı yaparken, dün (31 Mayıs) “#GrupYorumBenim” etiketiyle başlatılan sosyal medya kampanyası da kısa sürede X’te gündem oldu.

Grup Yorum’a YouTube ve Spotify'da erişim engeli: Son şarkı kalana kadar
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Grup Yorum hakkında

İstanbul çıkışlı politik ve devrimci bir müzik grubu.

1985 yılında kurulan grup, protest müzik, özgün müzik ve Anadolu rock gibi türlerde eserler üretti.

Grup hakkında 400’ün üzerinde dava açıldı, 15 üyesi tutuklandı, iki üyesi ölüm orucunda hayatını kaybetti. Grup 21 albüm çıkardı ve 2 milyondan fazla albüm satışı gerçekleştirdi.

1987’den bu yana Türkiye ve Avrupa’da konserler veren grup, aynı zamanda çok sayıda kitle eylemi, sokak gösterisi, grev, fabrika ve üniversite işgaline katıldı. Yıllar içinde konserleri yasaklandı, üyeleri gözaltına alındı ve kasetlerinin satışı birçok kentte engellendi. Albümlerindeki bazı şarkıları suç unsuru taşıdığı gerekçesiyle eserlerine toplatma kararı verildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
grup yorum'a erişim engeli grup yorum sansür Spotify Youtube
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