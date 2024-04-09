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Yayın Tarihi: 9 Nisan 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 9 Nisan 2024 18:12
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Grup Yorum’dan Bahar Kurt’un hapishanede kolu kırıldı

Avukatları, Kurt’un, Şakran’daki İzmir Kapalı Kadın Cezaevinde darp edilmesine dair suç duyurusu yaptı.

Ayça Söylemez
Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
Görseli Büyüt
Grup Yorum’dan Bahar Kurt’un hapishanede kolu kırıldı

Grup Yorum üyesi Bahar Kurt’un, tutuklu bulunduğu Şakran’daki İzmir Kapalı Kadın Cezaevinde kolu kırıldı.

Avukat Doğa İncesu, bianet’e yaptığı açıklamada, gardiyanlar hakkında işkence ve kötü muamele suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Tedavi hakkı, Adalet Bakanlığının sorumluluğunda

Kurt’un, 26 Mart Salı günü arama için koğuşa gelen gardiyanlarca kolunun kırıldığını aktaran Avukat İncesu şu bilgileri verdi:

“Bahar, hakkında hiçbir delil olmadan tutuklanmıştı. Gardiyanların kolunu kırmasının ardından sağlık ve tedavi hakkının kullanılmasında da birçok sorun yaşadı. Doktor, kendisine ‘Ameliyat olmalısın fakat operasyon sonucunda ellerinin, parmaklarının felç olma ihtimali var’ diyor. Müvekkilimiz şu an tutuklu ve doktorunu kendisi seçemiyor. Dolayısıyla sağlık ve tedavi hakkının sağlanması tamamen Adalet Bakanlığına ait bir sorumluluk.”

“Kolu üç kez alçıya alındı”

Bahar Kurt’un annesi Nagehan Kurt bianet’e yaptığı açıklamada, olaydan bir gün sonra kızıyla yaptığı görüşmeden edindiği bilgileri şöyle paylaştı:

“Bayraklı Şehir Hastanesinde olay günü uzman doktor olmadığı için kolu geçici alçıya alınmış. Daha sonra gittiğinde geçici alçıyı söküp yeni alçıya almışlar ve röntgen çekmişler. Filmde kemiğin yerleşmediğini görüp alçıyı yeniden söküp üçüncü kez alçıya almışlar.

e-nabız’da görünen teşhis, ‘Humerus Şaftı Kırığı’. Filmlerini gösterdiğimiz doktorlar ameliyat edilmesi gerektiğini, kolunun birkaç günde bir kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.”

“Bir hafta oldu, doğru düzgün yapılmış bir alçı yok”

Nagehan Kurt, kızından gelen 2 Nisan tarihli mektupta yazılanları da paylaştı:

“3 günde 4 atel değişti. Sağlık sistemi işlemiyor, hapishanede olmanın zorlukları da eklenince tedavide ilerleyemiyoruz. Kolum kırılalı bir hafta oldu ama kolumda hala doğru düzgün yapılmış bir atel veya alçı yok. En son ortopedist olmayan bir acil doktoru yaptı ateli ama o da ikinci gün kaymaya başladı kolumdan. Çünkü kaymaması için kolluk yazmadılar. O kadar çok kaydı ki kırık açığa çıkmak üzere. Değiştirilmesi için hastane sevki istedik. Önce hafta sonu girdi araya, sonra seçimden kaynaklı resmi tatil, bugün de tekli ring getirdiler. Tekliye binmediğim için hastaneye götürmediler. Ve araya bayram tatili girecek. Önümüzdeki üç gün içinde çözmeye çalışacağız.”

“Ameliyatın riskleri arasında felç olması da var”

Bahat Kurt 4 Nisan’da yeniden hastaneye götürüldü.

O gün olanları da kızıyla 5 Nisan’da görüşen Nagehan Kurt şöyle aktardı:

“Muayeneyi hoca yapmış. Ameliyat olması gerektiğini ancak ameliyatı asistanların yapacağını anlatmış. Ameliyatın riskleri arasında el ve parmaklarının felç olması da var. Ameliyat kararını Bahar'a bırakmışlar. Bahar sunulan ikinci seçeneği kabul etmiş, kolu, omuzdan parmaklarına kadar alçıya alınmış. Kolunu 45 derece açıyla havada tutması gerekiyormuş çünkü parmaklarının veya bileğin en küçük bir hareketi kırık kemiğin kaymasına, yanlış kaynamasına ya da kaynamamasına sebep olurmuş. Üç hafta sonra kontrole gidecek.”

(AS)

mahpus hakları cezaevi koşulları darp
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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