Grup Yorum davasında üç tahliye: Cem Dursun 197 gündür açlık grevindeydi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dün (11 Kasım) görülen duruşmada, Grup Yorum üyeleri Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş'ın tahliyesine karar verildi.
Grup Yorum emekçisi Cem Dursun'un "Kuyu Tipi" mektubuna sansür
Silivri'deki Marmara 6 No'lu L Tipi Cezaevinde tutulan Cem Dursun, tek kişilik hücrede tutulmasına ve 24 saat kamerayla izlenmesine karşı 197 gündür süresiz açlık grevi yapıyordu.
Tahliye kararlarını Halkın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından duyurdu.
Grup Yorum emekçilerinin bugün görülen duruşmada Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş tahliye edildi... https://t.co/MazParKEIQ— Grup Yorum (@GrupYorumX1) November 11, 2026
Cem Dursun 197 gündür açlık grevindeydi
Grup Yorum üyesi Cem Dursun, cezaevindeki koşulların değiştirilmesi talebiyle başlattığı açlık grevini 197 gündür sürdürüyordu.
Dursun, tek kişilik hücrede tutulmasına ve günün 24 saati kamerayla izlenmesine karşı çıkıyordu.
Halkın Hukuk Bürosunun açıklamasına göre mahkeme, Dursun'un yanı sıra aynı davada yargılanan Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş'ın da tahliyesine karar verdi.
Silivri(Marmara) 6 No'lu L Tipi Hapishanesi'nde 7/24 kamera ve hücre dayatmasına karşı süresiz açlık grevinin 197.gününde olan Grup Yorum üyesi Cem Dursun hakkında tahliye kararı verildi.— Halkın Hukuk Bürosu (@Halkin__Hukuk) November 11, 2026
Muharrem Cengiz tahliye edilmedi
Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, tahliye kararlarının ardından yaptığı açıklamada, aynı davada yargılanan Muharrem Cengiz'in başka bir dosyadan aldığı ceza nedeniyle cezaevinden çıkamadığını belirtti.
Bayhan, Cengiz'in de cezaevindeki uygulamalara karşı 17 gündür açlık grevinde olduğunu bildirdi.
Cengiz'in taleplerinin sağlık durumu yaşamsal tehlike boyutuna ulaşmadan karşılanmasını isteyen Bayhan, cezaevlerindeki uygulamaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.
Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için imza kampanyası
Bayhan: Tutuksuz yargılama esas olmalı
EMEP Milletvekili İskender Bayhan, tahliye kararlarına ilişkin açıklamasında Grup Yorum üyelerinin aylardır somut delil bulunmadan cezaevinde tutulduğunu savundu.
Bayhan, tutukluluk sürecine ilişkin suçlamaların dayanaksız olduğunu ileri sürerek cezaevlerindeki uygulamalara tepki gösterdi.
Cem Dursun'un tahliyesinin ardından sağlığına kavuşmasını dileyen Bayhan, cezaevlerindeki keyfî uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.
Bayhan ayrıca adil bir infaz düzenlemesi yapılması, tutuksuz yargılamanın esas alınması ve bağımsız, demokratik bir yargı sisteminin oluşturulması çağrısında bulundu.
Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davanın 6. Duruşmasında tahliye kararı çıktı. Hiçbir delil olmadan, somut hiçbir iddia ortaya konmadan, asılsız suçlamalarla aylardır içeride tutulan Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş tahliye edildi. Cezaevindeki keyfi uygulamalar nedeniyle 17 gündür açlık grevinde olan Muharrem Cengiz ise başka bir dosyadan ceza aldığı için serbest kalamıyor. 197 gündür açlık grevinde olan Cem Dursun başta olmak üzere Grup Yorum emekçilerinin, ailelerinin ve arkadaşlarının tahliye sevincini paylaşıyorum. Cem Dursun’un dışarıda bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Muharrem Cengiz’in de talepleri kabul edilmeli ve açlık grevi yaşamsal tehlike boyutlarına varmadan sona ermelidir. Cezaevindeki keyfi uygulamaların son bulması, adil bir infaz yasası düzenlemesinin bir an önce yapılması, tutuksuz yargılanmanın esas olması ve bağımsız-demokratik bir yargı sistemi için mücadeleye devam edeceğiz! @GrupYorumX1— İskender Bayhan (@iskenderbayhn) November 11, 2026
Ne olmuştu?
Grup Yorum üyeleri, haklarında açılan dava kapsamında tutuklu yargılanıyordu.
Silivri'deki Marmara 6 No'lu L Tipi Cezaevinde tutulan Cem Dursun, tek kişilik hücre ve sürekli kamera gözetimi uygulamalarına karşı süresiz açlık grevine başlamıştı.
Dursun'un eylemi 11 Kasım'da 197'nci gününe ulaştı.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasında Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş hakkında tahliye kararı verildi.
Aynı davada yargılanan Muharrem Cengiz ise başka bir dosyadan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde kaldı.
Davanın esasına ilişkin yargılama süreci devam ediyor.
(FY)