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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 09:27 12 Kasım 2026 09:27
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 09:38 12 Kasım 2026 09:38
Okuma Okuma:  3 dakika

Grup Yorum davasında üç tahliye: Cem Dursun 197 gündür açlık grevindeydi

Grup Yorum üyeleri Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş tahliye edildi. Başka bir dosyadan cezası bulunan Muharrem Cengiz ise cezaevinde kaldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Grup Yorum davasında üç tahliye: Cem Dursun 197 gündür açlık grevindeydi
Grup Yorum üyeleri Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş hakkında tahliye kararı verildi.
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde dün (11 Kasım) görülen duruşmada, Grup Yorum üyeleri Cem Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş'ın tahliyesine karar verildi.

Grup Yorum emekçisi Cem Dursun'un "Kuyu Tipi" mektubuna sansür
Grup Yorum emekçisi Cem Dursun'un "Kuyu Tipi" mektubuna sansür
28 Eylül 2026

Silivri'deki Marmara 6 No'lu L Tipi Cezaevinde tutulan Cem Dursun, tek kişilik hücrede tutulmasına ve 24 saat kamerayla izlenmesine karşı 197 gündür süresiz açlık grevi yapıyordu.

Tahliye kararlarını Halkın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından duyurdu.

Cem Dursun 197 gündür açlık grevindeydi

Grup Yorum üyesi Cem Dursun, cezaevindeki koşulların değiştirilmesi talebiyle başlattığı açlık grevini 197 gündür sürdürüyordu.

Dursun, tek kişilik hücrede tutulmasına ve günün 24 saati kamerayla izlenmesine karşı çıkıyordu.

Halkın Hukuk Bürosunun açıklamasına göre mahkeme, Dursun'un yanı sıra aynı davada yargılanan Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş'ın da tahliyesine karar verdi.

Muharrem Cengiz tahliye edilmedi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, tahliye kararlarının ardından yaptığı açıklamada, aynı davada yargılanan Muharrem Cengiz'in başka bir dosyadan aldığı ceza nedeniyle cezaevinden çıkamadığını belirtti.

Bayhan, Cengiz'in de cezaevindeki uygulamalara karşı 17 gündür açlık grevinde olduğunu bildirdi.

Cengiz'in taleplerinin sağlık durumu yaşamsal tehlike boyutuna ulaşmadan karşılanmasını isteyen Bayhan, cezaevlerindeki uygulamaların değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için imza kampanyası
Açlık grevindeki Grup Yorum üyeleri için imza kampanyası
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Bayhan: Tutuksuz yargılama esas olmalı

EMEP Milletvekili İskender Bayhan, tahliye kararlarına ilişkin açıklamasında Grup Yorum üyelerinin aylardır somut delil bulunmadan cezaevinde tutulduğunu savundu.

Bayhan, tutukluluk sürecine ilişkin suçlamaların dayanaksız olduğunu ileri sürerek cezaevlerindeki uygulamalara tepki gösterdi.

Cem Dursun'un tahliyesinin ardından sağlığına kavuşmasını dileyen Bayhan, cezaevlerindeki keyfî uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayhan ayrıca adil bir infaz düzenlemesi yapılması, tutuksuz yargılamanın esas alınması ve bağımsız, demokratik bir yargı sisteminin oluşturulması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Grup Yorum üyeleri, haklarında açılan dava kapsamında tutuklu yargılanıyordu.

Silivri'deki Marmara 6 No'lu L Tipi Cezaevinde tutulan Cem Dursun, tek kişilik hücre ve sürekli kamera gözetimi uygulamalarına karşı süresiz açlık grevine başlamıştı.

Dursun'un eylemi 11 Kasım'da 197'nci gününe ulaştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın altıncı duruşmasında Dursun, Merve Kurt ve Rıdvan Akbaş hakkında tahliye kararı verildi.

Aynı davada yargılanan Muharrem Cengiz ise başka bir dosyadan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde kaldı.

Davanın esasına ilişkin yargılama süreci devam ediyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
grup yorum tahliye dava
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