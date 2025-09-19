TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 19 Îlon 2025 09:21
 ~ Nûkirina Dawî: 19 Îlon 2025 09:31
2 xulek Xwendin

Grûba Xebate ya Vateyî reya 40. Amed de kom bîye

Grûba Xebate ya Vateyî ke Serra 1996î de Stockholm de awan bîye, ewro (18ê êlûle) Amed de kombîyayîşê xo yê çewresinî virazena.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Grûba ke 29 serrî yo standardîzasyonê zazakî ser o xebitîyena, heta nika 39 kombîyayîşan de 10 hezar ra vêşêr çekuyanê bingeyinan û 60 hezar varyantanê înan ser analîzêko hempar kerdo.

Grûba Xebate ya Vateyî ya ke kovara Vateyî weşanena (1997 ra nat 82 hûmarî), kombîyayîşê xo yê 40. Amed de 4 rojî kombîyayîşê xo virazena. Na grûba ke akademîsyen û nuştoxanê zazakî arêkena pêser, standardîzekerdişê kirmanckî (zazakî) de rolêko sereke gêna xo ser.

Nuştox û mamostayê ke beşdarê kombîyayîşî bîyî nê yê;

Huseyîn Kulu (Dêrsim), Ugur Sermîyan (Dêrsim), Nadîre Guntaş Aldatmaz (Dêrsim), Serdar Bedirxan (Pîran), Seyîdxan Kurij (Çewlîg), M. Malmîsanij (Pîran), Selîm Mûrat (Pali), Deniz Gunduz (Gimgim), Doxan Karasu (Çewlîg), Nureddîn Celalî (Çewlîg), Îbrahîm Bîngol (Gimgim), Weysel Yildizhan (Çêrmûge), Haydar Diljen (Sêwregi), Neymetullah Gunduz (Gêl), Mehmet Olmez (Gêl), J. Îhsan Espar (Pîran)

Metodolojîya Zanistî: Krîterê Weçînayîşî

Grûbe çekuyanê standardan bi krîteranê zanistî weçînena: muşterekbîyayîşê herêmkî, analîzo etîmolojîk, muqayeseyê lehçeyanê kurdkî yê bînan (kurmancî, soranî) û ziwananê cîranan (fariskî, erebî û tirkî). Grûbe heta nika ferhenganê xo de xeylê termê teknîkî yê anatomî, huqûq, şaredarî, leşkerî, cografya, edebîyat, perwerde tesbît kerdî û eke mecbur bimana çekuyanê neweyan virazena.

Beşdarî: Profîlêko Cografîk

23 dawetkerdeyî 12 bajaran ra beşdarê kombîyayîşan benê: Dêrsim, Pîran, Sêwregi, Çewlîg, Gimgim, Pali, Licê, Pasûr, Hêni, Çêrmûg, Kangal û Gêl. No vilabîyayîşo cografîk seba temsîlê varyantanê herêmkîyan muhîm o.

Qarar û netîceyê kombîyayîşî do seba perwerdeyê zazakî, edebîyato modern, weşankar û xebatanê akademîkan bibê rayberê nuştişî. Grûba Xebate ya Vateyî, bi xebatanê xo yê 29 serran, zazakîya fekkî ra yew ziwanêko nuştekî yo standard virazena.

(AY)

Stenbol
Kurmanckî Vate koma vateyê zazakî
