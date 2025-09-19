Grûba Xebate ya Vateyî reya 40. Amed de kom bîye

Grûba ke 29 serrî yo standardîzasyonê zazakî ser o xebitîyena, heta nika 39 kombîyayîşan de 10 hezar ra vêşêr çekuyanê bingeyinan û 60 hezar varyantanê înan ser analîzêko hempar kerdo.
Grûba Xebate ya Vateyî ya ke kovara Vateyî weşanena (1997 ra nat 82 hûmarî), kombîyayîşê xo yê 40. Amed de 4 rojî kombîyayîşê xo virazena. Na grûba ke akademîsyen û nuştoxanê zazakî arêkena pêser, standardîzekerdişê kirmanckî (zazakî) de rolêko sereke gêna xo ser.
Nuştox û mamostayê ke beşdarê kombîyayîşî bîyî nê yê;
Metodolojîya Zanistî: Krîterê Weçînayîşî
Grûbe çekuyanê standardan bi krîteranê zanistî weçînena: muşterekbîyayîşê herêmkî, analîzo etîmolojîk, muqayeseyê lehçeyanê kurdkî yê bînan (kurmancî, soranî) û ziwananê cîranan (fariskî, erebî û tirkî). Grûbe heta nika ferhenganê xo de xeylê termê teknîkî yê anatomî, huqûq, şaredarî, leşkerî, cografya, edebîyat, perwerde tesbît kerdî û eke mecbur bimana çekuyanê neweyan virazena.
Beşdarî: Profîlêko Cografîk
23 dawetkerdeyî 12 bajaran ra beşdarê kombîyayîşan benê: Dêrsim, Pîran, Sêwregi, Çewlîg, Gimgim, Pali, Licê, Pasûr, Hêni, Çêrmûg, Kangal û Gêl. No vilabîyayîşo cografîk seba temsîlê varyantanê herêmkîyan muhîm o.
Qarar û netîceyê kombîyayîşî do seba perwerdeyê zazakî, edebîyato modern, weşankar û xebatanê akademîkan bibê rayberê nuştişî. Grûba Xebate ya Vateyî, bi xebatanê xo yê 29 serran, zazakîya fekkî ra yew ziwanêko nuştekî yo standard virazena.
