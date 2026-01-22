ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 08:45 22 Ocak 2026 08:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 08:47 22 Ocak 2026 08:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Grönland’dan kriz hazırlığı: Vatandaşlara yol gösteren broşür hazırlandı

Grönland Balıkçılık, Avcılık, Tarım, Kendi Kendine Yeterlilik ve Çevre Bakanı Peter Borg ile Sosyal İşler, Konut, Altyapı ve Çevre Bölgeler Bakanı Aqqaluaq Egede, başkent Nuuk’ta düzenlenen basın toplantısında broşüre ilişkin ayrıntıları paylaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Grönland’dan kriz hazırlığı: Vatandaşlara yol gösteren broşür hazırlandı

Grönland hükümeti, kriz ve acil durumlarda vatandaşların nasıl hareket etmesi gerektiğine dair bilgilerin yer aldığı bir broşür hazırladığını duyurdu.

Grönland Balıkçılık, Avcılık, Tarım, Kendi Kendine Yeterlilik ve Çevre Bakanı Peter Borg ile Sosyal İşler, Konut, Altyapı ve Çevre Bölgeler Bakanı Aqqaluaq Egede, başkent Nuuk’ta düzenlenen basın toplantısında broşüre ilişkin ayrıntıları paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik “ulusal güvenlik” vurgulu açıklamalarının ardından acil durum planı oluşturduklarını belirten Borg, broşürde kriz anlarında en az beş gün boyunca hayatta kalmaya yönelik temel bilgilerin yer aldığını söyledi. Borg, “Kendi başının çaresine bakabilen ve gerektiğinde başkalarına yardım edebilen bireylerin sayısı arttıkça toplum olarak daha güçlü oluruz.” ifadelerini kullandı.

Broşürde, beklenmeyen durumlara karşı hem bireysel hem de toplumsal hazırlığın önemine dikkat çekilirken, uzun süreli elektrik kesintileri, doğal afetler, tedarik zinciri sorunları ve altyapıyı etkileyebilecek uluslararası gerilimler gibi olası risklere vurgu yapılıyor.

Vatandaşlara evlerinde içme suyu, temel gıda maddeleri, ilk yardım çantası, battaniye ve ısıtıcı gibi malzemeleri hazır bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Sosyal İşler Bakanı Egede ise Grönland kimliğinin korunmasının önemine işaret ederek, “Elbette askeri müdahalenin önüne geçmek için çalışmalıyız” dedi.

Trump’ın Grönland açıklamaları

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkesinin “ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland’a ihtiyaç duyduğunu” ve bunun savunma projeleri açısından hayati önem taşıdığını öne sürmüştü.

ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanları arasında Washington’da yapılan görüşmelere rağmen taraflar arasındaki temel görüş ayrılıklarının sürdüğü belirtilmiş, ABD’nin Grönland üzerindeki talebinin devam ettiği ifade edilmişti.

Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise egemenliğin devrine yönelik her türlü yaklaşımı daha önce reddetmişti. Danimarka, son dönemde müttefik ülkelerle bölgedeki askeri iş birliğinin artırılması çağrısında bulunurken, bazı Avrupa ülkeleri Grönland’a sınırlı askeri birlik ve subay göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bu gelişmelerin ardından ABD’nin Grönland’ı satın alma girişimine karşı çıkan Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

(EMK)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
