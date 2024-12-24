ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 15:05
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 15:09
2 dk Okuma

Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede: “Satılık değiliz ve asla olmayacağız. Bizimle yapılacak tüm işbirlikleri bizim değerlerimize dayanmalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Grönland'ı ABD topraklarına katmak isteyen Trump'a yanıt
Fotoğraf: Canva

Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip.

Zengin yeraltı rezervlerine de sahip Grönland'ın hem ABD'ye yakınlığı hem de kilit deniz yolları üzerindeki konumu, Washington için özellikle Rusya ve Çin ile artan rekabet bağlamında "stratejik avantaj" olarak görülüyor.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, dün (23 Aralık) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, adanın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın ABD açısından "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu.

“Grönland, Grönland halkına aittir”

Görevi devralmaya hazırlanan Trump'ın sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere tepki çekti.

Grönland Başbakanı Egede, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulayarak "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz," dedi.

Grönland, ABD için neden önemli?

ABD, Soğuk Savaş döneminde Grönland'da yatırımlar yaparak ve Thule Hava Üssü gibi stratejik askeri üsler kurarak bölgedeki varlığını güçlendirdi. Üs, ABD'nin Kuzey Kutbu ve Atlantik'teki faaliyetlerini izleme ve ulusal güvenliğini sağlama açısından kritik bir rol oynuyor.

Grönland'ın nadir toprak metallerinden uranyum ve petrol rezervlerine kadar zengin doğal kaynakları, ABD'nin dikkatini çeken bir diğer faktör. 2020'de Grönland'da konsolosluk açma kararı alan ABD, Çin'e olan nadir toprak mineralleri bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Trump, 2019'da Grönland'ı Danimarka'dan satın alma isteğini dile getirmiş; ancak bu teklif Danimarka tarafından reddedilmişti. Grönland, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya iade edildi ve 2009'da genişletilmiş bir özerklik kazanarak iç işlerinde daha fazla yetkiye sahip oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
grönland arktik donald trump
ilgili haberler
Arktik Bölgesi’nin sevdalıları
14 Ağustos 2024
/yazi/arktik-bolgesinin-sevdalilari-298529
“Türkiye, Arktik politikalarını netleştirmeli”
26 Ocak 2024
/haber/turkiye-arktik-politikalarini-netlestirmeli-291079
Grönlandlı şirket, kutup buzunu Dubai’deki kokteyl barlara satıyor
10 Ocak 2024
/haber/gronlandli-sirket-kutup-buzunu-dubaideki-kokteyl-barlara-satiyor-290408
BU YAZ 8 MİLYAR TON
Grönland: Buzullar hızla eriyor
2 Ağustos 2021
/haber/gronland-buzullar-hizla-eriyor-248040
Grönland'dan Trump'a: Satılık Değiliz
16 Ağustos 2019
/haber/gronland-dan-trump-a-satilik-degiliz-211780
MURAT TÜRKER YAZDI
Grönland'ın Devrim Şarkıları
28 Şubat 2015
/yazi/gronland-in-devrim-sarkilari-162656
Grönland'in Yüzde 97'si Eridi
26 Temmuz 2012
/haber/gronland-in-yuzde-97-si-eridi-139949
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Arktik Bölgesi’nin sevdalıları
14 Ağustos 2024
/yazi/arktik-bolgesinin-sevdalilari-298529
“Türkiye, Arktik politikalarını netleştirmeli”
26 Ocak 2024
/haber/turkiye-arktik-politikalarini-netlestirmeli-291079
Grönlandlı şirket, kutup buzunu Dubai’deki kokteyl barlara satıyor
10 Ocak 2024
/haber/gronlandli-sirket-kutup-buzunu-dubaideki-kokteyl-barlara-satiyor-290408
BU YAZ 8 MİLYAR TON
Grönland: Buzullar hızla eriyor
2 Ağustos 2021
/haber/gronland-buzullar-hizla-eriyor-248040
Grönland'dan Trump'a: Satılık Değiliz
16 Ağustos 2019
/haber/gronland-dan-trump-a-satilik-degiliz-211780
MURAT TÜRKER YAZDI
Grönland'ın Devrim Şarkıları
28 Şubat 2015
/yazi/gronland-in-devrim-sarkilari-162656
Grönland'in Yüzde 97'si Eridi
26 Temmuz 2012
/haber/gronland-in-yuzde-97-si-eridi-139949
Sayfa Başına Git