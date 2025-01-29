Grönland anketi Trump'ı yalanladı

Grönland'da yapılan anket, halkın yüzde 85'inin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) topraklarına katılma fikrine karşı olduğunu ortaya koydu.

AA’nın haberine göre, anket şirketi Verian’ın Grönland ulusal gazetesi Sermitsiaq ve Danimarka medya kuruluşu Berlingske için yaptığı kamuoyu yoklamasında, Grönland’ın ABD’nin parçası olmasını istemeyenlerin oranı yüzde 85 olarak kaydedildi.

Ankette, Grönland’in ABD’ye katılmasını destekleyenlerin oranı yüzde 6 olarak kaydedilirken, katılımcıların yüzde 9’u kararsız oy verdi.

Sonuçlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland halkına yönelik iddialarını önemli ölçüde çürüten nitelikte.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland Adası'nın nüfusu 2023 yılında 56.863 olarak kaydedildi. Trump, Grönland'te yaşayan 57.000 kişinin adanın ABD'ye katılmasını istediğini iddia etti.

"57.000 kişi bize katılmak istiyor"

25 Ocak Cumartesi günü Air Force One uçağında konuşan Trump şöyle konuştu:

“Sanırım bunu başaracağız. Kuzey Kutup adasının 57,000 sakini bize katılmak istiyor. Grönland'ı alacağımıza inanıyorum çünkü bu gerçekten dünyanın özgürlüğüyle ilgili, ABD ile ilgili değil. Bu, yalnızca özgürlüğü sağlayabilecek olanın biz olmamız ile ilgili.”

Trump ayrıca Kanada'nın bir ABD eyaleti olması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. Gazetecilere verdiği demeçte “Dürüst olmak gerekirse, eyalet olması gereken bir ülke olarak görüyorum. O zaman çok daha iyi muamele, çok daha iyi bakım ve çok daha düşük vergiler alacaklar ve çok daha güvenli olacaklar” dedi.

Donald Trump Air Force One uçağında / AA

Ne olmuştu? Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD'nin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Grönland'in mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu vurgulamıştı. 13 Ocak’ta Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, yaptığı basın açıklamasında Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland’ın madencilik gibi alanlarda ABD ile daha yakın ilişkilere açık olduğunu söyleyerek “Donald Trump ile işbirliği fırsatları aramaya başladık” demişti. 26 Ocak Pazar günü, Batı basınında Trump’ın Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı telefon görüşmesinde Danimarka’yı ABD ile yaptığı ihracatlarda gümrük vergilerini artırmakla tehdit ettiğine yönelik haberler yer almıştı.

"GRÖNLAND DİRENİŞİ" "Avrupa ABD'ye karşı savunmaya hazır"

(EC)