Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçeleriyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.

EngelliWeb'den yapılan açıklamada, "Grok'un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Karar sağlayıcılara iletildi

Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" ifadelerine yer verildi. Kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiği bildirildi.

Daha önce de Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

(AB)