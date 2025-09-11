ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 18:23
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 18:25
1 dk Okuma

Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi

X’in yapay zeka robotu Grok’un X hesabı, ‘milli güvenlik’ ve ‘kamu düzeninin korunması’ gerekçeleriyle erişime engellendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi

Grok'un X hesabına Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçeleriyle alınırken X henüz kararı uygulamadı.

EngelliWeb'den yapılan açıklamada, "Grok'un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

Karar sağlayıcılara iletildi

Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı" ifadelerine yer verildi. Kararın internet servis sağlayıcılarına iletildiği bildirildi.

Daha önce de Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, 'milli güvenlik' ve 'kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye’den görünmez kılınmıştı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
grok erişim engeli Milli Güvenlik
