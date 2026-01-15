ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.01.2026 10:01 15 Ocak 2026 10:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.01.2026 10:04 15 Ocak 2026 10:04
Okuma Okuma:  1 dakika

Grok, rızasız görselleri önleyecek

Dünya genelinde artan tepkiler sürerken, ABD’de California başsavcılığı soruşturma başlattı ve Apple ile Google’a Grok’u uygulama mağazalarından kaldırmaları çağrısı yapıldı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Elon Musk’ın şirketi xAI, Grok adlı yapay zekâ aracının gerçek kişilerin görüntülerini “bikini gibi açık kıyafetler” içinde gösterecek şekilde değiştirmesini engelleyecek önlemler alacağını açıkladı. Karar, Grok’un cinsel içerikli içerik üretiminde kullanılmasına yönelik uluslararası tepkilerin artmasının ardından geldi.

The Guardian’ın haberine göre, xAI’ın sosyal medya platformu X üzerinde geliştirilen Grok, kullanıcıların rızası olmadan cinsel içerikli görseller oluşturmak için kullanılabiliyordu ve bu durum dünya genelinde ciddi endişelere yol açtı. Bazı ülkeler Grok’u kısmen engellerken, bazıları inceleme başlattı.

xAI açıklamasında, “Grok’u kötüye kullanarak yasaları veya politikalarımızı ihlal eden kişiler için ek bir koruma katmanı ekliyoruz. Çocuk istismarı, rıza dışı çıplaklık ve istenmeyen cinsel içeriklere sıfır tolerans uyguluyoruz” ifadelerine yer verildi. Önlemler, X’i ücretli kullanan aboneler dahil tüm kullanıcılar için geçerli olacak, ancak bağımsız Grok uygulamasında benzer önlemlerin uygulanıp uygulanmayacağı net değil.

Musk, çarşamba günü X’te yaptığı paylaşımda, “Grok tarafından üretilmiş herhangi bir çıplak reşit olmayan görüntüden haberdar değilim” dedi.

Dünya genelinde artan tepkiler sürerken, ABD’de California başsavcılığı soruşturma başlattı ve Apple ile Google’a Grok’u uygulama mağazalarından kaldırmaları çağrısı yapıldı. Britanya’da ilgili kurumlar inceleme yürütürken, Malezya ve Endonezya gibi bazı ülkeler ise Grok’u engelleme yoluna gitti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
grok Elon Mask Cinsel saldırı cinsel şiddet Rızasız cinsel görsel üretimi
