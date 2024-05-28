Grevdeki Mersen işçilerinden Fransa Konsolosluğu önünde eylem

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi Mersen işçileri, sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakları için yaptıkları grevin 40. gününde (28 Mayıs) Beyoğlu’nda bulunan Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeydi.

Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen’i protesto eden işçiler, “Sendika hakkıma saygı duy!” pankartı açtı, Fransızca-Türkçe “Mersen işvereni yasalara saygı göster” ve “Mersen işçilerinin sendikalaşma hakkı engellenemez” yazılı dövizler taşıdı.

"İşçilere baskı uygulandı"

Eylemde okunan açıklamada, Mersen işvereninin grev sürecindeki hukuksuz uygulamalarına dikkat çekilerek şöyle denildi:

“İşveren, Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun grev uygulamasına dair maddelerine aykırı şekilde, grevdeki işçilerin yerine işçi çalıştırmış ve greve katılan üyelerimizi grevden vazgeçmeleri için taciz etmiştir.

İşyerinde bakanlık müfettişlerince yapılan denetimde, işçilere sendikal baskı uygulandığı tespit edilmiş, işverene idari para cezası verilmiştir.

İşine tazminatsız olarak son verilen işçilerin de sendikal sebeplerle işten çıkarıldığı tespit edilmiş olup, bu işçilerin çıkış kodları 4 numaralı kod olarak değiştirilmiştir.”

Mersen işçilerinin mücadelesini büyütme çağrısının yapıldığı eylem, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız” sloganlarıyla sona erdi.

Ne olmuştu? Fransa merkezli elektrik ekipmanları yan sanayi üreticisi Mersen, Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında iki yıl önce örgütlenen ve yetki belgesi alan Birleşik Metal-İş’in müzakere çağrısını reddetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine dava açarak sendikaya verilen yetki belgesine itiraz etmişti. Ancak mahkemenin sendika lehine verdiği karara rağmen müzakerelere başlamayı kabul etmeyen şirket, işçilerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi haklarını kullanmalarına engel olmuştu. Birleşik Metal-İş, arabuluculuk süreci devam ederken işverenin baskıları artırdığını ve “Sendikadan vazgeçin, sendika buraya asla giremez, devlet bizim arkamızda” gibi söylemlerle işçileri yıldırmaya çalıştığını açıklamıştı. 7 Şubat 2024’te sendika üyesi dört işçinin işten çıkarılması ve sürecin tıkanmasının ardından 28 Mart 2024’te grev kararı alan Birleşik Metal-İş, 19 Nisan’da Mersen’de greve başlamıştı.

(VC)