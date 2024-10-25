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Yayın Tarihi: 25 Ekim 2024 20:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Ekim 2024 21:57
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İKLİM HABERCİLİĞİYLE DAYANIŞMADA

Greta Thunberg: "Açık Radyo açık kalsın"

15 yaşındayken İsveç Parlamentosu önünde oturmaya başlayarak iklim aktivizmi mücadelesine katılan ve bütün kıtalarda okul öğrencilerinin iklim kriziyle mücadeleye katılmasına ön ayak olan Greta, Türkiye'de iklim haberciliğinin öncüsü Açık Radyo'nun kapatılmasına karşı da harekete geçti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Greta Thunberg: "Açık Radyo açık kalsın"
Greta Thunberg Filistin'le dayanışmada/@GretaThunberg

Greta sosyal medya hesabından #AçıkRadyoAçıkKalmalı mesajı yayımladı.

"Açık Radyo açık kalmalı! İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmanız her şeyden daha önemli." diyen Greta iklim mücadelesini bütün hak mücadeleleriyle ilişkilendiren eylem çizgisiyle, geçtiğimiz aylarda Gazze için Avrupa'da başlayan dayanışma eylemlerinde de yer almıştı.

Greta Thunberg'in aktivizmi

İklim krizine yönelik küresel farkındalığın artırılmasında öncü bir rol oynayan ve milyonlarca genci harekete geçiren bir simge kişilik haline gelen Greta, "Fridays for Future" (Gelecek İçin Cumalar) hareketini başlattı. Gençleri her cuma "okulu asarak" iklim değişikliği konusunda karar alıcıları sorumluluk almaya zorlayan eylemlere katılmaya çağırdığı küresel protestolar dolayısıyla ülkesinin dışında da etkili bir eylemci olarak tanındı.

Greta Thunberg'in aktivizmi yalnızca iklim kriziyle sınırlı kalmadı; ifade özgürlüğü, insan hakları ve sömürgecilik karşıtı hareketlerle de bağlantılı hale geldi. İklim değişikliği konusunda hükümetlerin harekete geçmesi gerektiğini savunurken, bu durumun temel insan haklarına bir tehdit olduğunu ve iklim adaletinin aynı zamanda sosyal adalet anlamına geldiğini vurguladı. Ayrıca, karar alma süreçlerinde gençlerin sesine daha fazla yer verilmesi, demokratik katılım ve ifade özgürlüğü için de çaba gösterdi ve gösteriyor.

Thunberg, yerli toplulukların ve savunmasız grupların haklarına yönelik tehditleri dile getirerek, çevre tahribatının yalnızca ekolojik değil, aynı zamanda kültürel hakları ihlal eden bir sorun olduğunu belirtti. Bu bağlamda, toplulukların kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olmalarının önemini savundu. İklim krizinin, halkların kendi toprakları ve yaşam biçimleri üzerindeki egemenlikleri için doğurduğu tehditler karşısında iklim mücadelesinin kendi geleceğini belirleme hakkı için mücadeleyle içiçe geçtiğini sık sık dile getirdi.

Greta Thunberg 3 Ocak 2003 doğumlu. 21 yaşında. 5 yılı aşkın zamandır iklim hareketinin içinde Thunberg, iklim aktivizmi nedeniyle zaman zaman okuldan uzak kalsa da eğitimini sürdürdü. Liseden mezun olduktan sonra Stockholm Üniversitesi'ne kayoldu.

(AEK)

Haber Yeri
Stockholm-İstanbul
greta thunberg AÇIK RADYO ömer madra iklim haberciliği
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