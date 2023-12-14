Greta Gerwig, 77. Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanı

ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Greta Gerwig (40), “Barbie” filmiyle tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst ettiği bir yılın ardından, 14-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanlığını üstlenecek.

Euronews Culture’ın aktardığına göre, Gerwig, jüri başkanlığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Filmleri seviyorum. Film yapmayı seviyorum, filme gitmeyi seviyorum, filmler hakkında konuşmayı seviyorum. Cannes Film Festivali Jüri Başkanı olarak görev yapacağım için şaşkın, heyecanlı ve alçak gönüllüyüm. Hepimizi hangi yolculukların beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum!"

“Açık bir seçim”

Festival Başkanı Iris Knobloch ise Gerwig’in jüri başkanlığıyla ilgili "Greta Gerwig, Cannes'ın her yıl hem öncüsü hem de deneme tahtası (sounding board) olduğu dünya sinemasının yenilenmesini cesurca temsil ettiği için çok açık bir seçim," dedi.

Gerwig, Cannes Film Festivalin'nde jüri başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak. Gerwig, ayrıca 1966’da Sophia Loren'den (31) bu yana seçilen en genç jüri başkanı.

2014 yılında Jane Campion, 1965 yılında ise Olivia de Havilland jüri başkanlığı yapmıştı.

Feminist bir Barbie mi?