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Yayın Tarihi: 14 Aralık 2023 12:26
 ~ Son Güncelleme: 14 Aralık 2023 14:25
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Greta Gerwig, 77. Cannes Film Festivali’nin Jüri Başkanı

“Barbie” filmiyle tüm dünyada gişe rekoru kıran oyuncu, senarist ve yönetmen Greta Gerwig, Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/14/greta-gerwig-77-cannes-film-festivalinin-juri-baskani-oldu.jpg

ABD'li yönetmen, senarist ve oyuncu Greta Gerwig (40), “Barbie” filmiyle tüm dünyada gişe rekorlarını alt üst ettiği bir yılın ardından, 14-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 77. Cannes Film Festivali'nin Jüri Başkanlığını üstlenecek.

Euronews Culture’ın aktardığına göre, Gerwig, jüri başkanlığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Filmleri seviyorum. Film yapmayı seviyorum, filme gitmeyi seviyorum, filmler hakkında konuşmayı seviyorum. Cannes Film Festivali Jüri Başkanı olarak görev yapacağım için şaşkın, heyecanlı ve alçak gönüllüyüm. Hepimizi hangi yolculukların beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum!"

“Açık bir seçim”

Festival Başkanı Iris Knobloch ise Gerwig’in jüri başkanlığıyla ilgili "Greta Gerwig, Cannes'ın her yıl hem öncüsü hem de deneme tahtası (sounding board) olduğu dünya sinemasının yenilenmesini cesurca temsil ettiği için çok açık bir seçim," dedi. 

Gerwig, Cannes Film Festivalin'nde jüri başkanlığını üstlenen ilk ABD'li kadın yönetmen olacak. Gerwig, ayrıca 1966’da Sophia Loren'den (31) bu yana seçilen en genç jüri başkanı.

2014 yılında Jane Campion, 1965 yılında ise Olivia de Havilland jüri başkanlığı yapmıştı.

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Sineması

Fotoğraf: Gerwig'in senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Frances Ha" filminden bir kare. Aynı kare, Amargi Dergisi'nin bir sayısının kapağı da olmuştu. 

Greta Gerwig’in yönettiği ve senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme aldığı “Barbie", 81. Altın Küre Ödülleri'nin favorilerinden. 

Bu yıl dünya çapında büyük gişe hasılatı elde eden Mattel'in oyuncak bebeği, Gerwig'in feminist ve queer bakış açısıyla daha büyük bir fenomen haline gelirken, Gerwig de "tarihin en çok para kazanan kadın yönetmeni” oldu.

Gerwig aynı zamanda senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği "Frances Ha" (2012) ile büyük bir çıkış yakaladı. Film, eleştirmenlerden övgü aldı ve Gerwig'e birçok başarı kazandırdı.

"Lady Bird" (2017) filmiyle ise Gerwig yönetmenlik kariyerine başladı ve bu filmle, En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilen beşinci kadın yönetmen oldu. (TY)

Greta Gerwig barbie frances ha 77. Cannes Film Festivali
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