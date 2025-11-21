ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 21 Kasım 2025 16:46
 ~ Son Güncelleme: 21 Kasım 2025 16:50
2 dk Okuma

Greenpeace’ten COP30’da Afşin-Elbistan mesajı

Greenpeace aktivistleri, COP30 için Belém’de bulunan Rainbow Warrior gemisinden “Afşin-Elbistan’da yeni bir termik santrale yer yok” yazılı pankart açtı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Greenpeace’ten COP30’da Afşin-Elbistan mesajı
Fotoğraf: Tuane Fernandes / Greenpeace

İklim değişikliği ile mücadelede en önemli küresel toplantı olan Birleşmiş Milletler (BM) 30. Taraflar Toplantısı (COP30) Belém, Brezilya’da son gününe girdi.

Greenpeace’in COP30’dan taleplerinin başında 1,5 °C hedefi ile var olan eylemler arasındaki farkı gidermek ve bu kritik on yılda emisyon azaltımını hızlandırmak için, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik kararlı adımlar da dahil olmak üzere Küresel Müdahale Planı geliyor.

Türkiye ise fosil yakıtlardan çıkış için net bir tarih belirlemediği gibi Maraş’taki Afşin-Elbistan A Termik Santraline iki yeni ek ünite yapılması planlanıyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne yapılması planlanan iki yeni ek ünite için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali istemi ile açılan davada bilirkişi raporu bu projede bir kamu yararı olmadığını belirtmişti.

Greenpeace’in de aralarında olduğu iklim örgütleri ile yöre halkının ek ünitelere karşı mücadelesi sürüyor. Rainbow Warrior tayfası, Türkiye’de süren mücadeleye “Afşin-Elbistan’da yeni bir termik santrale yer yok” pankartıyla destek verdi.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, Rainbow Warrior’dan yankılanan da talebin bir an önce karşılık bulmasını beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

“COP30 taleplerimizin başında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya dönük kararlı adımlar atılması geliyor. COP31 ise bir son dakika değişikliği olmazsa Türkiye’de gerçekleşecek. Böyle bir zirveye ev sahipliği yapması beklenen Türkiye’nin fosil yakıtlardan çıkış için ciddi adımlar atması gerekiyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne yapılması planlanan ek ünitelerin iptal edilmesi bu yolda atılacak ilk adım olsun.”

“Afşin-Elbistan A Termik Santrali filtresiz çalışıyor”
“Afşin-Elbistan A Termik Santrali filtresiz çalışıyor”
13 Ekim 2025
Afşin-Elbistan Termik Santrali için bilirkişi raporu çıktı: İki ünite eklemenin kamu yararı yok
Afşin-Elbistan Termik Santrali için bilirkişi raporu çıktı: İki ünite eklemenin kamu yararı yok
24 Eylül 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
COP30 Greenpeace Greenpeace türkiye afşin-elbistan afşin-elbistan b termik santrali
