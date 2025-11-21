Greenpeace’ten COP30’da Afşin-Elbistan mesajı

İklim değişikliği ile mücadelede en önemli küresel toplantı olan Birleşmiş Milletler (BM) 30. Taraflar Toplantısı (COP30) Belém, Brezilya’da son gününe girdi.

Greenpeace’in COP30’dan taleplerinin başında 1,5 °C hedefi ile var olan eylemler arasındaki farkı gidermek ve bu kritik on yılda emisyon azaltımını hızlandırmak için, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik kararlı adımlar da dahil olmak üzere Küresel Müdahale Planı geliyor.

Türkiye ise fosil yakıtlardan çıkış için net bir tarih belirlemediği gibi Maraş’taki Afşin-Elbistan A Termik Santraline iki yeni ek ünite yapılması planlanıyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne yapılması planlanan iki yeni ek ünite için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali istemi ile açılan davada bilirkişi raporu bu projede bir kamu yararı olmadığını belirtmişti.

Greenpeace’in de aralarında olduğu iklim örgütleri ile yöre halkının ek ünitelere karşı mücadelesi sürüyor. Rainbow Warrior tayfası, Türkiye’de süren mücadeleye “Afşin-Elbistan’da yeni bir termik santrale yer yok” pankartıyla destek verdi.

Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Kampanyaları Sorumlusu Emel Türker Alpay, Rainbow Warrior’dan yankılanan da talebin bir an önce karşılık bulmasını beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

“COP30 taleplerimizin başında fosil yakıtlardan uzaklaşmaya dönük kararlı adımlar atılması geliyor. COP31 ise bir son dakika değişikliği olmazsa Türkiye’de gerçekleşecek. Böyle bir zirveye ev sahipliği yapması beklenen Türkiye’nin fosil yakıtlardan çıkış için ciddi adımlar atması gerekiyor. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne yapılması planlanan ek ünitelerin iptal edilmesi bu yolda atılacak ilk adım olsun.”

“Afşin-Elbistan A Termik Santrali filtresiz çalışıyor”

Afşin-Elbistan Termik Santrali için bilirkişi raporu çıktı: İki ünite eklemenin kamu yararı yok

(HA)