Greenpeace Türkiye’den kampanya: Zeytinlikleri tehdit eden kanun iptal edilsin

Zeytinlikleri, ormanları, meraları, milli parkları ve su kaynaklarını maden ve enerji şirketlerinin faaliyetlerine açan 7554 sayılı kanunun iptali talebi 8 Ekim’de Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine alınacak.

Greenpeace Türkiye, kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne e-posta gönderilmesini sağlayan bir kampanya başlattı. Kampanya sitesindeki formu dolduranlar, yasanın iptali talebini Greenpeace aracılığıyla AYM’ye e-posta olarak gönderebiliyor.

7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Greenpeace’in de aralarında olduğu yaşam savunucularının itirazlarına karşın Temmuz ayında kabul edildi. İtirazlarda dile getirilen yıkımın ilk örneği ise Eylül ayında Muğla Akbelen’de zeytinliklerin sökülmesi oldu.

“Şimdi bu gidişata ‘dur’ deme zamanı”

“Şimdi bu gidişata ‘dur’ deme zamanı!” diyen Greenpeace Türkiye, 7554 Sayılı yasanın, Türkiye’nin doğasını ve geleceğini tehdit ettiğini hatırlatırken Anayasa Mahkemesi’ne bu yasanın iptali için e-posta gönderme kampanyası başlattı.

Metinde, söz konusu kanunun Anayasa’nın 56. maddesiyle güvence altına alınan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını açıkça ihlal ettiği belirtilerek AYM üyelerine şöyle sesleniliyor:

“Doğal alanların, ekosistemlerin ve ortak yaşam kaynaklarımızın ticari çıkarlara feda edilmesi, yalnızca çevreyi değil; tarımı, gıda güvenliğini, halk sağlığını ve geleceğimizi de tehdit etmektedir. Zeytinliklerin sökülmesiyle başlayan bu süreç, ülkemizin doğasına ve toplumun ortak yararına büyük zarar verecektir.

Kamu yararı; doğanın tahrip edilmesinde değil, korunmasındadır. Bu nedenle sizlerden, 7554 Sayılı Yasa’nın iptal edilmesini; Anayasa’nın öngördüğü çevre koruma, sürdürülebilirlik ve gelecek kuşakların hakkı ilkeleri doğrultusunda karar verilmesini talep ediyoruz. Doğayı, toprağı, suyu ve yaşamı savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleceğimiz için adil bir karar vermenizi diliyoruz.”

Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

(HA)