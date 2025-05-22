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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2025 10:10
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2025 10:12
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Greenpeace: Küresel Okyanus Antlaşması onaylansın

Greenpeace Türkiye, Dünya Biyoçeşitlilik Günü’nde doğal alanları koruma çağrısı yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Greenpeace: Küresel Okyanus Antlaşması onaylansın
Fotoğraf: Canva

Bugün Dünya Biyoçeşitlilik Günü.

Dünya Biyoçeşitlilik Günü, her yıl 22 Mayıs’ta kutlanan, biyolojik çeşitliliğin önemine dikkat çekmek ve onu koruma çabalarını teşvik etmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş uluslararası bir gün. Biyoçeşitlilik; yeryüzündeki tüm canlı türlerini (hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar) ve onların içinde yaşadığı ekosistemleri kapsar. 

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler, okyanusların korunmasına yönelik Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Denizlerdeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Antlaşma (BBNJ Antlaşması) için ilk imzaları Eylül 2023’te aldı; ancak antlaşmanın onaylanması gerekiyor.

Greenpeace Türkiye de bu bağlamda, Eylül 2024’te antlaşmaya imza veren Türkiye’ye antlaşmayı TBMM'de onaylama çağrısı yaptı.

Açık denizlerin yüzde 1’inden azı korunuyor

Açık denizlerin dünya yüzeyinin yüzde 64’ünü kapsamasına karşın bu alanların yüzde 1’inden azı etkin şekilde korunabiliyor. Küresel Okyanus Antlaşması, ulusal yetki alanları dışında kalan denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması için bir kazanım oldu ve Mayıs 2025 itibarıyla 21 ülke tarafından resmen onaylandı.

Antlaşmanın hukuki olarak bağlayıcı olabilmesi için en az 60 ülkenin onayı gerekiyor.

Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, antlaşmanın etkin şekilde uygulanmasının 2030’a dek okyanusların en az yüzde 30’unu koruma altına almayı tanımlayan 30x30 hedefine ulaşmanın bir yolu olduğunu söyledi:

Mevcut koruma hızında gidersek 30x30 hedefine ancak 2107 yılında ulaşılabilecek. Bu hedefi yakalayabilmek için her yıl 11 milyon km²'den fazla deniz alanını koruma altına almamız gerekiyor. Antlaşma bize okyanusları korumak için güçlü bir araç sunuyor. Hükümetlerin acilen bu antlaşmayı onaylaması ve deniz koruma alanlarını hayata geçirmesi gerekiyor. Türkiye, antlaşmayı imzalayarak gösterdiği duruşu, antlaşmanın yürürlüğe konmasını sağlayarak sürdürmeli. Okyanusların korunması için atılan bu tarihi adımın başarıya ulaşması mümkün. Türkiye de bu tarihi anın parçası olabilir.

Greenpeace Türkiye’nin konuyla ilgili kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü Greenpeace türkiye
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