Greenpeace, Almanya’da petrol şirketlerini "fahiş karla" suçlamadı

Almanya'da çevre örgütü Greenpeace, Orta Doğu'daki gerilimin ardından artan akaryakıt fiyatlarını analiz ederek, Almanya'daki petrol şirketlerinin "haksız kar" kapsamında günlük 21 milyon euro ek gelir elde ettiğini ileri sürdü.

Greenpeace, enerji uzmanı Steffen Bukold’a yaptırdığı Almanya akaryakıt piyasasına yönelik analizini yayımladı.

Analizde, ülkedeki petrol şirketlerinin "fahiş kar" marjlarıyla elde ettiği günlük kazancın 21 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

Benzin ve dizel fiyatlarındaki artışın, ham petrol fiyatlarındaki yükselişin çok üzerinde olduğunun vurgulandığı çalışmada, şirketlerin sadece dizel satışından günlük 17,9 milyon euro, benzinden ise 3,2 milyon euro ek gelir sağladığı aktarıldı.

"Savaşın gölgesinde ceplerini dolduruyorlar"

Greenpeace Ulaşım Uzmanı Lena Donat, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman hükümetine bu haksız karların vergilendirilmesi çağrısında bulunarak süreci sert bir dille eleştirdi.

Donat, "İran’da insanlar ölüyor, Avrupa’da milyonlarca kişi devasa fiyat artışları altında eziliyor, petrol devleri ise istasyonlarda ceplerini dolduruyor. Bu durum utanç vericidir ve derhal durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Haksız kar vergisinden elde edilecek gelirin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak projelere aktarılması gerektiğini savunan Donat, günlük 21 milyon euroluk bu tutarla her gün yaklaşık 1300 elektrikli otomobilin veya 28 bin yıllık ücretsiz toplu taşıma biletinin finanse edilebileceğine dikkati çekti.

Dizel fiyatlarındaki keskin artışın şirketlerin "pervasız keyfiyetini" kanıtladığını belirten Donat, "Eğer hemen her litre dizel burada rafine ediliyorsa yüksek fiyatların tek bir mantıklı açıklaması vardır: Açgözlülük." dedi.

"Pahalı ithalat" argümanı

Sektör temsilcilerinin "küresel piyasadaki fiyat artışlarını tüketiciye yansıttıkları" yönündeki savunmalarının hatırlatıldığı analizde, Almanya'daki rafinerilerin ve ana akaryakıt istasyon ağlarının neredeyse tamamının aynı kartellerin elinde toplandığı, bu nedenle şirketlerin devasa bir piyasa gücüne sahip olduğu kaydedildi.

Almanya’daki rafinerilerin yıllardır tüketimden daha fazla benzin ürettiği ve dizel ihtiyacının neredeyse tamamının yerli üretimle karşılandığı bilgisine yer verilen analizde, bu durumun fiyat artışlarını haklı çıkaracak "pahalı ithalata bağımlılık" argümanını boşa çıkardığı ifade edildi.

Hükümetten "fiyat sınırlaması" hamlesi

Bu arada, Almanya Federal Kartel Ofisi (Bundeskartellamt), konuya ilişkin petrol şirketleriyle görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Alman hükümeti ise rekabet hukukunda köklü bir değişikliğe giderek "ispat yükümlülüğünü" tersine çevirmeye hazırlanıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte petrol şirketleri, akaryakıt zamlarını önceden objektif gerekçelerle kanıtlamak zorunda kalacak.

Ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası küresel piyasalardaki düşüşlerin pompa fiyatlarına yansıtılmaması üzerine, istasyonların fiyat artışlarını günde sadece bir kez (öğle saatlerinde) yapmasına izin verilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Almanya’da Orta Doğu’daki savaş öncesi ortalama 1,72 euro olan benzin (E10) li ve 1,68 euro olan dizel litre fiyatları, çatışmaların ardından sırasıyla 2,10 ve 2,20 euro seviyelerine tırmandı.

(HA)