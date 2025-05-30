Greenpeace aktivistleri Haliç’te

Birleşmiş Milletler’e (BM) üye ülkeler, okyanusların korunmasına yönelik Ulusal Yetki Alanları Dışında Kalan Denizlerdeki Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımına Dair Antlaşma (BBNJ Antlaşması) için ilk imzaları Eylül 2023’te aldı; ancak antlaşmanın onaylanması gerekiyor.

Greenpeace Türkiye bu bağlamda, bugün Haliç’te “Okyanusları Koru” pankartı açarak Türkiye’yi antlaşmayı onaylamaya çağırdı.

Antlaşma yürürlüğe girdiğinde uluslararası sularda deniz koruma alanları kurulabilecek, uluslararası sularda yapılması planlanan büyük projeler için zorunlu çevresel etki değerlendirmesi gerekecek.

Açık denizlerin yüzde 1’inden azı korunuyor

Açık denizlerin dünya yüzeyinin yüzde 64’ünü kapsamasına karşın bu alanların yüzde 1’inden azı etkin şekilde korunabiliyor.

Küresel Okyanus Antlaşması, ulusal yetki alanları dışında kalan denizlerdeki biyoçeşitliliğin korunması için bir kazanım oldu ve Mayıs 2025 itibarıyla 21 ülke tarafından resmen onaylandı.

Antlaşmanın hukuki olarak bağlayıcı olabilmesi için en az 60 ülkenin onayı gerekiyor.