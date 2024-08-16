DİSK'e bağlı Türkiye Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş), 3 Ağustos'ta 22 farklı şehirdeki Gratis mağazası önünde mobbing, düşük ücretler ve ağır çalışma koşullarına karşı basın açıklaması düzenledi.

"Gratis işçisi insanca yaşam istiyor" sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, işçiler taleplerini dile getirdi.

İşçilerin talepleri arasında mağazalara güvenlik personeli alınması, kamera sistemlerinin kurulması, çalışanların psikolojik sağlığı için uzman desteği verilmesi, ücret düzenlemesi, yol ve yemek ücreti, yıllık izin, ikramiye ve gebelik izninin iyileştirilmesi yer alıyor.

“Eyleme katılanlar işten çıkarılmakla tehdit ediliyor”

Sosyal-İş Sendikası’ndan Koral Hacıbeyoğlu’nun aktardıklarına göre, eylemlerin başlama nedeni, Gratis'teki fazla mesai uygulamaları, çalışanların düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalıştırılması, mobbing, baskı ve özellikle müşterilerden ve müdürlerden gelen zorlu talepler.

Hacıbeyoğlu, Gratis işçilerinin hak mücadelesi ile ilgili şunları aktardı:

“Çalışanlardan çok sayıda talep alıyoruz, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu talepler daha da belirginleşiyor. Ancak, genel olarak çalışanların seslerini duyurabildiklerini düşünmüyorum. Sosyal-İş Sendikası olarak, bu mücadelenin henüz başındayız, zamanla sesimizi daha fazla duyurabileceğimizi düşünüyorum.

“İşçiler de yeterince görünür olamıyor. Örneğin basında yer almaktan ve gazetecilerle konuşmaktan çekiniyorlar. Gratis gibi büyük bir sermaye grubuna karşı yapılan bu tür eylemler, çalışanlar için büyük bir risk taşıyor. İşçiler, işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu nedenle, çalışanlar doğrudan eylemlere de katılamıyor. Diğer sektörlerde çalışan arkadaşlarımız, Gratis işçileri yerine bu eylemleri gerçekleştirdi.

“Sadece işverenler değil, polis de bu tür baskılar uyguluyor. Bütün Gratis şubelerinde, şube müdürleri eylemler sırasında işçilerin tepkilerini izliyor ve WhatsApp gruplarından bu eylemlere katılmamaları için baskı yapıyorlar. Basın açıklaması düzenleneceğini öğrenince işçilere ‘Katılanlar hakkında cezai yaptırımlar uygulanacak, kimin ne yaptığını biliyoruz’ şeklinde mesajlar atıldı.”

TikTok videoları

Gratis yaptığı açıklamada kötü çalışma koşullarını reddetse de TikTok arama motoruna “Gratis çalışanları” yazdığınızda dahi, çalışanların paylaştıkları videoda kötü çalışma koşulları açıkça görülüyor.

Gratis mağazalarında özellikle son dönemlerde uygulanan büyük indirimler sırasında çalışanların güvenli bir çalışma ortamına sahip olmadıkları başka sosyal medya platformlarına da yansıdı. Neredeyse her indirim döneminde benzer görüntüler yaşanıyor. Gratis çalışanlarının paylaştıkları videolarda; indirim sonrası darmadağın mağazalar, çalışma koşullarına dayanamayıp istifa dilekçesi yazan çalışanlar, indirimden önce mağazanın kapısını yumruklayan müşterileri görmek mümkün.

Çalışanlar, müdürlerinden ve üstlerinden gördükleri baskının yanı sıra, özellikle indirim günlerindeki yoğunlukta müşterilerin de zorbalıklarına maruz kalıyorlar.