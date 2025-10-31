Grand Kartal Otel yangını davasında karar açıklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan bölümde gerçekleştirilen duruşmada karar açıklandı.

Cezalarda indirim uygulanmadı

Heyet otelin sahibi Halit Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanığa 34'er kez müebbet hapis cezası verdi. Ergül'ün de aralarında olduğu 11 sanık, 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapse çarptırıldı.

Sanıkların cezalarında indirim uygulanmadı. Tutuksuz yargılanan iki kişi bu kararla birlikte tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar:



- Otel sahibi Halit Ergül

- Otel sahibinin eşi Emine Ergül

- Otel sahibinin kızı Elif Aras

- Otel sahibinin kızı Ceyda Hacıbekiroğlu

- Otel sahibinin damadı Emir Aras

- Otel Müdürü Zeki Yılmaz

- Otel Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir

- Gazele Otel Müdürü Ahmet Demir

- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener

- Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun

- Bolu Belediyesi İtfaiye eri İrfan Acar

Grand Kartal Oteli yangınında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri şöyle: Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Yılmaz Sarıtaş, Doruk Sarıtaş, Ömür Kotan, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Enes Gültekı̇n, Rümeysa Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Ahmet Çetı̇z, Sedat Çetı̇z, Esat Çetı̇z, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Mert Doğan, Duygu Doğan, Doğa Doğan, Mavi Doğan, Eren Bağcı, Ceren Yaman Doğan, Lalin Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Can Tokcan, Demir Tüzgı̇ray, Defne Tüzgı̇ray, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Nedim Türkmen, Ayşe Neva Türkmen, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Defne Arkadaş, Dila İnal, Ela İnal, Laura Kurtınadze, Feray Kanpolat, Oya Kanpolat, Özüm Karataşlı, Alya Altın, Kübra Altın, Esra Nazı̇k, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yiğit Gençbay, Alp Mercan, Şevval Şahı̇n, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Gülçin Akı̇şli, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız.

(NÖ)