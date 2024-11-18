Grammy ödüllü Jethro Tull İstanbul’a geliyor

Flütü rock müziğe kazandıran, Grammy ödüllü İngiliz grup Jethro Tull, 23 Kasım’da Volkswagen Arena’da sahne alacak.
Kod Müzik organizasyonu ve Pozitif işbirliğiyle gerçekleşecek konserde grup, Ian Anderson’ın öncülüğünde rock, folk ve progresif müziği harmanlayarak İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.
1967’de kurulan Jethro Tull, 23 stüdyo albümüyle kendine has tarzıyla müzik dünyasında ikonik bir yere sahip. Grup, 1987’de yayınladıkları Crest of a Knave albümüyle Grammy Ödülleri’nde "En İyi Hard Rock/Metal Performansı" ödülünü kazandı.
Konserde Ian Anderson’a gitarist Jack Clark, davulcu Scott Hammond, klavyeci John O'Hara ve bas gitarist David Goodier eşlik edecek.
Konser detayları
Tarih: 23 Kasım 2024
Saat: 21.00
Yer: Volkswagen Arena, İstanbul
Biletler: Tüm dijital bilet satış platformlarında. (TY)