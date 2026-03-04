Grafiklerle İran savaşı

ABD ve İsrail güçlerinin saldırısının ardından misilleme saldırısı başlatan İran, ABD ve İsrail üslerinin yanısıra komşu ülkelerde saldırı amaçlı kullanılan noktaları da vurdu.

İran’ın, BAE’de bulunan ve THAAD Anti-Balistik Füze Bataryası’na ait AN/TPY-2 Balistik Füze Erken İhbar Radarı’nı vurduğu teyit edildi.

Bir anti-balistik füze bataryasının en pahalı ve üretimi en zor parçası olan AN/TPY-2 radarı, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir maliyete sahip.

Radarın en dikkat çekici özelliği, çok uzak mesafelerdeki küçük hedefleri bile milimetrik hassasiyetle tanımlayabilmesidir. Bu kabiliyeti sayesinde radar, düşman tarafından fırlatılan gerçek harp başlıklarını, yanıltıcı sahte hedeflerden ayırarak anti-balisitk füzelerinin doğrudan tehdide yönelmesini sağlıyor.