Grafiklerle İran savaşı
ABD ve İsrail öncülüğünde başlatılan savaşta İran'da ölenlerin sayısı İran Kızılay Kurumu'na göre dün itibariyle 787'ye yükseldi. İsrail ordusu dördüncü günde İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. İran savaşta ilk hedef alınan yerler arasında bulunan Minab kentindeki okulda ölen çocuk ve öğretmenlerin sayısının 168'e yükseldiğini açıklamıştı.
İran Natanz'de bulunan nükleer tesisin de vurulduğunu açıklamış, Atom Enerjisi Kurumu da bilgiyi doğrulamış ve henüz sızıntıı olmadığını duyurmuştu.
ABD ve İsrail güçlerinin saldırısının ardından misilleme saldırısı başlatan İran, ABD ve İsrail üslerinin yanısıra komşu ülkelerde saldırı amaçlı kullanılan noktaları da vurdu.
İran’ın, BAE’de bulunan ve THAAD Anti-Balistik Füze Bataryası’na ait AN/TPY-2 Balistik Füze Erken İhbar Radarı’nı vurduğu teyit edildi.
Bir anti-balistik füze bataryasının en pahalı ve üretimi en zor parçası olan AN/TPY-2 radarı, konfigürasyona bağlı olarak yaklaşık 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında bir maliyete sahip.
Radarın en dikkat çekici özelliği, çok uzak mesafelerdeki küçük hedefleri bile milimetrik hassasiyetle tanımlayabilmesidir. Bu kabiliyeti sayesinde radar, düşman tarafından fırlatılan gerçek harp başlıklarını, yanıltıcı sahte hedeflerden ayırarak anti-balisitk füzelerinin doğrudan tehdide yönelmesini sağlıyor.
Suudi Arabistan, Dammam kentindeki Ras Tanura Rafinerisine sabah saatlerinde saldırı girişiminde bulunan iki insansız hava aracının (İHA) başarıyla engellendiğini ve imha edildiğini açıkladı.
Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, Hürmüz Boğazı'nın "tam kontrolleri altında" olduğunu söyledi.
Fars Haber Ajansı'na konuşan Ekberzade, İran tarafından Hürmüz Boğazı'nda "geçiş yasağı" ilan edilmesinin ardından, buradan petrol, ticaret ve balıkçı gemilerinin geçişinin mümkün olmadığını dile getirdi.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Irak ve Katar gibi büyük üreticilerin petrol ve LNG ihracatı büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'na bağlıyken, Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi büyük Asya ekonomileri de enerji ithalatlarının önemli kısmını bu hattan sağlıyor. Avrupa için de LNG tedariki açısından Hürmüz önemli bir yer tutuyor. Japonya'nın petrol ithalatının yaklaşık yüzde 72'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınırken Güney Kore'de bu oran yüzde 65 seviyesinde bulunuyor. Çin ve Hindistan için Hürmüz Boğazı rotasına bağımlılık yaklaşık yüzde 50 olarak öne çıkıyor.
Savaşta milyonlarca dolarlık füzeler, uçaklar, bombalar kullanılıyor. Savaşın yol açtığı yıkım dışında karşımıza bir de ekonomide yol açtığı hasar karşımıza çıkıyor.
ABD'ya ait olan ve fiyatı milyar doları aşan radar üssünün vurulması da hesaba katıldığında savaşın maliyeti 2 milyar doları çoktan aşmış görünüyor.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının ardından Tahran'ın misillemeleri ve yükselen jeopolitik risk primiyle petrol ve doğal gaz piyasasında yukarı yönlü ivme hızlandı.