Grafikler ile savaşta yaşanan son durum

Orta Doğu'da Aralık 2023'te Yemen'deki Husilerin İsrail'le bağlantılı ticari gemilere saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'deki gemi trafiği büyük ölçüde azalmış ve nakliye şirketleri operasyonlarını Ümit Burnu'na kaydırmıştı.

Son olarak Hürmüz Boğazı'nda da ticari gemi trafiğinin durma noktasına gelmesi, deniz ticaretinin Körfez geçiş koridorlarından uzaklaştığı yönündeki eğilimi pekiştirdi.

Fransa'nın CMA CGM şirketi de Körfez'de bulunan ve bölgeye giden tüm gemilerine sığınaklara gitmeleri talimatını verdiğini duyururken CMA CGM, Süveyş Kanalı'ndan geçişin de bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığını ve gemilerin Ümit Burnu üzerinden Afrika çevresinden yeniden yönlendirildiğini bildirdi.

Küresel ticaretin barometresi olarak kabul edilen Maersk, Orta Doğu'daki gelişmelerin Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden Süveyş Kanalı'nı geçecek gemilerin seferlerini askıya almaya neden olduğunu açıkladı.

Maersk, Orta Doğu-Hindistan'dan Akdeniz'e ve Orta Doğu-Hindistan'dan ABD'nin doğu kıyısına yapılan tüm seferlerin Ümit Burnu çevresinden yeniden yönlendirildiğini duyurdu.

Windward'ın verilerine göre, Ümit Burnu'ndaki transit gemi sayısı 2 Mart'ta önceki güne göre yüzde 112 artışla 87'ye yükseldi. Bu rakam, 3 Mart'ta ise günlük yüzde 8 artışla 94 oldu.

Ümit Burnu'ndaki son 7 günlük ortalama transit gemi sayısı ise 69,7 olarak hesaplandı. Böylece, 3 Mart'taki geçişler 7 günlük ortalamaya göre yüzde 35 artış gösterdi.

