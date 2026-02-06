ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 12:20 6 Şubat 2026 12:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 12:30 6 Şubat 2026 12:30
Okuma Okuma:  1 dakika

“Gözünüzü editörlerin üzerinden çekin”

Yayınevi Emekçileri Platformu, bazı yayınevlerinde editörlerin işverenler tarafından kameralarla izlendiği iddialarına tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Gözünüzü editörlerin üzerinden çekin”
Fotoğraf: Canva

Yayınevi Emekçileri Platformu, bazı yayınevlerinde editörlerin izinsiz şekilde kameralarla izlendiği iddiaları üzerine dün (5 Şubat) yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yayınevi emekçilerinin rızaları olmadan kamera ile izlenmesinin psikolojik tacize varabildiği ve suç teşkil ettiği vurgulandı.

“İnsani çalışma koşulları sağlanana kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Açıklamanın devamında şöyle dendi:

“Çalışanların bilgisayarlarına kurulan casus yazılımlar, ekran izleyiciler vb. gibi, kişisel mahremiyete dair ne varsa yok sayan bu tür uygulamalar kabul edilemez. Yayınevlerinde insani çalışma koşulları sağlanana kadar Yayınevi Emekçileri Platformu olarak mücadeleye devam edeceğiz.”

Bu hafta içinde bazı editör ve yazarlar, sosyal medya paylaşımlarında başta Say Yayınları olmak üzere bazı yayınevlerinde çalışanların işverenler tarafından gün boyu video kameralarla izlendiğini yazdı. İddialara ilişkin yayınevlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
Yayınevi Emekçileri Platformu yayınevi çalışanları Say Yayınları çalışanların kamerayla izlenmesi psikolojik şiddet mobbing
