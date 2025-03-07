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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 08:37
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 09:32
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Gözlerden uzak, gönüllere yakın: Tayvan

Tayvanlı yetkililer, Türkiye’nin mülteciler konusundaki misafirperverliğini ve insani yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtiyor.

Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu

Tuba Alvanoğlu
Görseli Büyüt
Gözlerden uzak, gönüllere yakın: Tayvan

Asya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan Tayvan, yalnızca ekonomik ve teknolojik gücüyle değil, insani yardımlarıyla da ön plana çıkıyor. Geçmişten günümüze bölgedeki güç dengeleri içinde yerini koruyan Tayvan, son yıllarda mülteciler ve afet bölgeleri için yaptığı yardımlarla dikkat çekiyor.

Özellikle 6 Şubat depreminin ardından Tayvan, Türkiye’deki depremzedeler ve mülteciler için çeşitli yardım projeleri hayata geçirdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Tayvan Kültür Merkezi, bu projelerden biri olarak tamamlanma aşamasına geldi. Bürokrasisi tamamlanan merkezin iç dekorasyonu da bitirildi. Merkez, teknolojik, dijital ve bilimsel eğitim alanında katkı sağlayacak bir yapı olarak hizmet verecek.

Tayvanlı yetkililer, Türkiye’nin mülteciler konusundaki misafirperverliğini ve insani yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtiyor. Tayvan’ın bu alandaki desteğinin, Türkiye ile daha dostane ve güçlü bir iş birliğine zemin hazırlayacağına inanıyorlar.

Türkiye ve Tayvan arasındaki bu insani dayanışma, yalnızca afet yardımlarıyla sınırlı kalmayıp eğitim, kültür ve teknoloji alanlarında da ortak projelere dönüşebilir. Tayvan, Türkiye’nin mülteci konusundaki mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyor.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(TA/EMK)

Haber Yeri
İstanbul
6 şubat depremler hatay yerel kadın muhabirlerin haberleri
Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu
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İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova...

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova Üniversitesi – İşletme, Mustafa Kemal Üniversitesi – Muhasebe ve Finans, Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim.  Gazetecilik mesleğine 1992 yılında adım attı. Yerel ve ulusal basında gazete ve televizyon temsilciliği yaptı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlendi. Meslek hayatında birçok önemli olaya tanıklık eden ve halkı doğru bilgiyle buluşturmayı kendine görev edinen Alvanoğlu, Reyhanlı patlamasının ilk haberini dünyaya duyuran gazeteci oldu. Ayrıca, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki patlamanın da ilk haberini yapan isim olarak adını duyurdu.

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