Gözlerden uzak, gönüllere yakın: Tayvan

Asya’nın doğusunda, Pasifik Okyanusu kıyılarında yer alan Tayvan, yalnızca ekonomik ve teknolojik gücüyle değil, insani yardımlarıyla da ön plana çıkıyor. Geçmişten günümüze bölgedeki güç dengeleri içinde yerini koruyan Tayvan, son yıllarda mülteciler ve afet bölgeleri için yaptığı yardımlarla dikkat çekiyor.

Özellikle 6 Şubat depreminin ardından Tayvan, Türkiye’deki depremzedeler ve mülteciler için çeşitli yardım projeleri hayata geçirdi. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen Tayvan Kültür Merkezi, bu projelerden biri olarak tamamlanma aşamasına geldi. Bürokrasisi tamamlanan merkezin iç dekorasyonu da bitirildi. Merkez, teknolojik, dijital ve bilimsel eğitim alanında katkı sağlayacak bir yapı olarak hizmet verecek.

Tayvanlı yetkililer, Türkiye’nin mülteciler konusundaki misafirperverliğini ve insani yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirtiyor. Tayvan’ın bu alandaki desteğinin, Türkiye ile daha dostane ve güçlü bir iş birliğine zemin hazırlayacağına inanıyorlar.

Türkiye ve Tayvan arasındaki bu insani dayanışma, yalnızca afet yardımlarıyla sınırlı kalmayıp eğitim, kültür ve teknoloji alanlarında da ortak projelere dönüşebilir. Tayvan, Türkiye’nin mülteci konusundaki mücadelesine katkı sunmaya devam edeceğini vurguluyor.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(TA/EMK)