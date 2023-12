Göze Orhon: Türkiye'de bellek politikaları ve bellek mücadelesi

Lund Üniversitesi bünyesinde 2020 yılının Mart ayından beri yürütülmekte olan Turkey Beyond Borders 2.0 projesi, 2023 yılında da devam ediyor. Proje kapsamında, 18 ayda 20 vodcast yayınlaması hedefleniyor.

Projenin yürütücülüğünü Lund Üniversitesi ve İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Pınar Dinç üstleniyor. İsveç Enstitüsü Creative Force fonu ve IPS İletişim Vakfı/bianet işbirliği ile sürdürülen projede aynı zamanda Türkiye, İsveç ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde çalışmakta olan akademisyenlerden oluşan yeni bir danışma kurulu var.

Turkey Beyond Borders: Critical Voices, New Perspectives (Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler) 2.0 projesi, akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Turkey Beyond Borders 2.0'ın yedinci seminerinde konuşmacı Dr. Göze Orhon’du.

Dr. Orhon, “Türkiye'de Bellek Politikaları ve Bellek Mücadelesi” başlıklı semineri sundu.

Projenin internet sitesinden ve YouTube kanalından İngilizce altyazılı olarak erişilebilen bu seminerleri, Spotify'dan podcast olarak dinlemek de mümkün.

Göze Orhon hakkında

Doktorasını Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. 12 Eylül’ün kolektif belleği üzerine yazdığı doktora tezi “The Weight of the Past: Memory and Turkey’s 12 September Coup” ismiyle kitaplaştı. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesi. Bellek çalışmaları, bellek sosyolojisi ve duygu yapıları olarak nostalji ve melankoli meseleleriyle ilgileniyor.

Turkey Beyond Borders projesi hakkında

"Sınırların Ötesinde Türkiye projesi, 2020 Mart'ında, Türkiye'de 2015 yılından beri artmakta olan ve Avrupa Üniversiteler Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü gibi pek çok uluslararası kuruluş tarafından da bildirilen akademik özgürlüklere yönelik ciddi kısıtlamalara ve ihlallere işaret ederek başlamıştı. Akademiye yönelik ihlaller tüm hızıyla devam ederken, Varieties of Democracy (V-Dem) veri setinin 2020 yılına ait Akademik Özgürlük Endeksi'nde Türkiye Çin, Mısır, Suudi Arabistan ve Güney Sudan gibi ülkelerle birlikte E kategorisinde yer alıyor.

Türkiye'nin akademik özgürlük endeksindeki tarihsel değişimine daha yakından bakıldığında akademik ve kültürel ifade özgürlüğü, araştırma ve öğretim, akademik değişim ve işbirliği, kurumsal otonomi ve kampüs dokunulmazlığı gibi konularda sert bir düşüş yaşandığı göze çarpıyor.

Sınırların Ötesinde Türkiye: Eleştirel Sesler, Yeni Perspektifler 2.0 akademisyenlerin sivil-asker ilişkileri, cinsiyet politikaları, çevresel bozulma, Kürt sorunu, Alevi sorunu gibi konular üzerindeki bilgilerini ve uzmanlıklarını özgürce paylaşabilecekleri bir platform olmayı sürdürmeyi amaçlıyor."

