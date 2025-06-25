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Yayın Tarihi: 25 Haziran 2025 17:32
 ~ Son Güncelleme: 25 Haziran 2025 19:57
3 dk Okuma

İŞKENCEYE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ - 26 HAZİRAN

Gözden uzak 'işkence' merkezleri: TİHV ve İHD'nin GGM denetim talebine izin çıkmadı

TİHV ve İHD'nin Arnavutköy GGM'nin koşullarını inceleme başvurusuna onay çıkmadı. İki kurum, GGM önünde “mültecilere yönelik işkence ve hak ihlallerine son verin” çağrısı yaptı.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Görseli Büyüt
Gözden uzak 'işkence' merkezleri: TİHV ve İHD'nin GGM denetim talebine izin çıkmadı
Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) ve İnsan Hakları Derneği (İHD), 26 Haziran İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü kapsamında bugün Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi (GGM) önündeydi.

"İşkencesiz bir dünya mümkün" diyerek üç günlük program açıklayan insan hakları savunucuları, ilk gün "Unutturulmaya çalışan işkence mekanları"ndan biri olan eski Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapmıştı. Programın ikinci gününde ise "Gözden uzak işkence mekanları"na dikkat çekmek amacıyla Arnavutköy GGM önünde "mültecilere yönelik işkence son bulsun" çağrısı yapıldı. TİHV ve İHD "Herkesin gözü önündeki işkence mekanları"nı gündem etmek üzere saat 13'te Saraçhane Parkı'nda bir araya gelecek.

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"Denetime izin yok"

Resmi verilere göre, yaklaşık 21 bin kişilik kapasitede 23 kentte faaliyet gösteren 27 GGM bulunuyor. 2024 yılının ilk 8 ayında, ‘düzensiz’ olarak tabir edilen 126 bin 766 göçmenin büyük çoğunluğu bu merkezlere sevk edildi.

Gözden uzak yaşanan işkenceye dikkat çekmek isteyen TİHV ve İHD, basın açıklaması yapmak için simgesel olarak Arnavutköy GGM'yi seçti. Ancak insan hakları savunucularının bile şehir merkezinden çok uzakta bulunan bu merkeze ulaşması saatler sürdü. Kurum yöneticileri basın açıklamasından önce GGM koşullarını gözlemlemek üzere başvuruda bulundu ancak yetkililerden bir cevap alamadı.

Fotoğraf: Ayşegül Başar / bianet

Gözden ırak, işkenceye açık

Ardından ortak basın metnini okuyan İHD İstanbul Şubesi Yöneticisi Bilal Yıldız, bu merkezlerde yaşanan ağır hak ihlallerine dair şeffaf, bağımsız ve düzenli bir denetim mekanizmasının bulunmamasını eleştirdi. Yıldız, denetime kapalı şehir merkezlerinden de uzak bu mekanlarda, mahkeme kararı olmadan alıkoyulan mültecilerin hukuki yardım, tercüman desteği, sağlık hizmeti ve temel insani koşullardan yoksun bırakıldığını söyledi. GGM'lerde fiziksel şiddet, cinsel taciz, kötü beslenme, hijyen yetersizliği ve iletişim hakkı ihlallerinin sistematik hale geldiğini belirtti.

148 işkence beyanı

Yıldız, hem göç yollarında hem de GGM’lerde kadınların, çocukların ve LGBTİ+ların sadece ayrımcılığa değil, aynı zamanda sistematik şiddete ve işkenceye maruz bırakıldıklarını da kaydetti:

"Cinsel yönelim temelli şiddet ve HIV statüsüne bağlı dışlama, GGM’lerde yaygın bir uygulama haline gelmiştir. İHD İstanbul Şubesi’ne 2024 yılı başından itibaren yapılan 148 bireysel başvuru ve işkence gördüklerini beyan ederek TİHV’e başvuran onlarca mültecinin yaşadıkları, bu ihlallerin ne denli yaygın ve yapısal olduğunun göstergesidir."

Uluslararası aktörlere çağrı

Avrupa Birliği tarafından şimdiye kadar bu merkezlere yaklaşık 213 milyon Euro maddi destek sağlandığını hatırlatan Yıldız, "Bu merkezlerde yaşanan ağır hak ihlallerine dair şeffaf, bağımsız ve düzenli bir denetim mekanizmasının kurulmaması ciddi bir sorundur. Bu merkezlerde yaşanan ihlallerin görünür kılınması, bağımsız denetimlerin sağlanması ve mültecilerin temel haklarının güvence altına alınması hem Türkiye’nin hem de bu yapıları ekonomik olarak destekleyen uluslararası aktörlerin acil sorumluluğudur" çağrısını yaptı.

Talepler

Yıldız, açıklamasını şu taleplerle sonlandırdı:

  • Tüm Geri Gönderme Merkezleri kapatılmalı, insan onuruna dayalı, koruma temelli ve hak odaklı alternatif mekanizmalar geliştirilmelidir.
  • Çocuklar, engelliler, LGBTİ+ bireyler ve kronik hastalar GGM’lerde tutulmamalı, koruma temelli çözümler sunulmalıdır.
  • GGM’lerin kent yaşamından izole edilerek konumlandırılmasına son verilmeli, erişim koşulları insan hakları standartlarına uygun olmalıdır.
  • Avrupa Birliği tarafından sağlanan ekonomik katkılar, insan hakları kriterleri doğrultusunda izlenmeli; bu merkezlerde yaşanan ihlaller karşısında uluslararası şeffaflık ve denetim yükümlülüğü yerine getirilmelidir.
  • Cenevre Sözleşmesi’ndeki coğrafi çekince kaldırılmalı, mültecilik evrensel bir hak olarak tanınmalıdır.
  • BM İşkenceye Karşı Komite’nin 14 Ağustos 2024 tarihli tavsiyelerine uygun olarak, kolluk görevlilerinin aşırı güç kullanımına dair iddiaların hızlı, tarafsız, bağımsız ve etkili şekilde incelenmesini, suçlu bulunanların cezalandırılmasını ve mağdurlara uygun giderim sağlanmasını güvence altına almalıdır.
  • GGM’lerde tutulanların sağlık, gıda, barınma ve iletişim ihtiyaçları insan onuruna uygun şekilde karşılanmalıdır.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Bilal Yıldız insan hakları mülteci hakları geri gönderme merkezi ihd THİV işkence 26 haziran işkenceyle mücadele günü
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

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