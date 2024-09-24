Gözaltındaki zanlıya işkence Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, gözaltındaki zanlıya işkence ve kötü muamelenin araştırılması için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına başvurdu.

Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı vurduktan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Y.E.Ç., Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet Müdürlüğünden iki kadın polisin kolunda çıkarılan Y.E.Ç. siyah poşete sarılı haldeydi, ayakkabısı yoktu. Adliyeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü. Adliyeye götürülürken de yaralı koluna bastırıldı ve saçları çekilerek zorla kafasını kaldırması sağlandı. Y.E.Ç. "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

“Yerlikaya işkenceyi savundu”

Mehmet Zeki İrmez, başvurusunda, zanlının yakaladıktan sonra polis memurları tarafından işkenceye uğradığını, acı verecek bir biçimde ters kelepçe uygulandığını belirtti:

“İşkence bir insanlık suçudur ve hiçbir gerekçe bu suçu meşrulaştırmaz. Şüpheliye yönelik işkence, intikamcı duygularla seyirlik gösteriye dönüştürüldü, yetkisi dışında hareket eden kolluk mensupları kamuoyuna bir mesaj verme gayretine girişti.

Hukukun gereğini yerine getirmesi gereken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada polislere soruşturma açılmadığını söyledi, işkence uygulandığını açıkça itiraf etti ve işkenceyi savundu. İçişleri Bakanı’nın bu tavrı işkencecileri cesaretlendirmek, cezasızlık politikasını yüceltmek ve uygulamak dışında bir işlevi bulunmuyor.”

Dilekçesinde, Komisyonun konuyu gündemine alarak işkenceye müdahil olan ve göz yuman görevliler hakkında rapor hazırlamasını ve gerekli adımları atmasını talep etti.

Hak ve hukuk örgütleri, işkenceye soruşturma açılmasını talep etti

(AS)