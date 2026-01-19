ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:25 19 Ocak 2026 14:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.01.2026 21:31 19 Ocak 2026 21:31
Okuma Okuma:  3 dakika

ROJAVA EYLEMLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Gözaltındaki Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Şedal ve Zeydan serbest bırakıldı

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan saldırılar birçok ilde protesto edildi. Van, Batman ve Diyarbakır'da yaşanan polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Gözaltındaki Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Şedal ve Zeydan serbest bırakıldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kuzey ve Doğu Suriye’ye yapılan saldırıları protesto etmek için Van’da toplanan kitleye sert bir müdahale gerçekleşti. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gazeteci Ruşen Takva o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şedal ve Zeydan ile Dem Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı esnasındaki polis şiddetini Gazete Emek'ten Bekir Güneş kaydetti.

19 Ocak 2026

DEM Parti Batman İl Örgütü de Gülistan Caddesi’nden Batman Park AVM önüne kadar yürüyüş yaparak tepkilerini dile getireceklerini duyurdu. Ancak polis müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP il yöneticisi Fikret Soysal da bulunuyor.

18 Ocak 2026

Demokratik Kurumlar Platformu tarafından Diyarbakır'da yapılmak istenen yürüyüşe de polis müdahale gerçekleşti. Bunun üzerine kitle, sloganlarla Koşuyolu Parkı İnsan Hakları Anıtı önünden yürüyüşe geçti. Polisin biber gazlı müdahalesinden etkilenen yurttaşların yanı sıra yürüyüş ara sokaklardan devam ediyor.

"Düşmanlıkta ısrar kimseye hayırlı sonuç çıkarmaz"

Diyarbakır'da gündüz saatlerinde basın açıklaması yapan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır Türkiye'ye çağrı yaparak "Bir an önce HTŞ’ye, DAİŞ zihniyetine verilen desteği çeksinler. Sınırda HTŞ zihniyetiyle gerçekleşenlerin sonucu her açıdan ortaya çıkıyor. Şam yönetimi ve DAİŞ zihniyeti 2 haftadır bu pratiği sergiliyor. Biz yine uyarıyoruz: Türkiye hükümeti doğru, dürüst bir politika izlesin. Ortadoğu’nun, Kürt halkının barışı, özgürlüğü için çaba içinde olsun ve bu şekilde bir rol oynasın. Düşmanlıkta ısrar bugüne kadar hiç kimseye, hiçbir güce hayırlı bir sonuç çıkarmadı, çıkarmaz." şeklinde konuştu.

19 Ocak 2026

"Savaş konseptini reddediyoruz"

Şırnak'ın Cizre ilçesinden de tepkiler geldi. "Savaşa dur de" ve "Çeteler kaybedecek halk kazanacak" pankartları ile yürüyüş yapan yurttaşlar, çözümün yolunun barış ve diyalogdan geçtiği mesajını verdi.

Adıyaman'da da Demokratik Kurumlar Platformu basın açıklaması yaparak tepkisini dile getirdi. Açıklamada söz alan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Adıyaman Temsilciliği Eşsözcüsü Zübeyir Boztemir, çatışmanın karşısında durduklarını vurguladı.

"Suriye’de halklara ve inançlara yönelik gerçekleştirilen saldırıları reddettiklerini ifade eden Boztemir, “Kürtlere, Alevilere, Dürzilere, Süryanilere, Ermenilere, Araplara ve diğer tüm halklara yönelik katliamları, Rojava’ya dönük saldırıları, zorla yerinden etme politikalarını ve halkların iradesini yok sayan bu savaş konseptini reddediyoruz."

Güncelleniyor...

(NÖ)

