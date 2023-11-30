Gözaltındaki Suriyeli insan hakları savunucusu Ahmed Katiya'dan haber alınamıyor

Suriyeli insan hakları aktivisti, Ahmed Katiya'nın Türkiye'de iki gündür ailesi ve yakınlarının bilgisi dışında gözaltında tutulduğu ileri sürüldü.

2011'den bu yana Suriye'nin Darayya kentinden İngilizce ve Arapça yayın yapan "muhalif" Enab Baladi sitesinin haberine göre Katiya, iki gün önce gözaltına alındı. Site, Katiya'nın göz altına alınışının başka bir insan hakları aktivistince doğrulandığını, ancak arka planı veya nedenleri hakkında herhangi bir ayrıntı olmadığını yazdı.

Site, gözaltının hangi kentte gerçekleştiğine ilişkin bilgiye de yer vermedi.

27 Kasım'dan beri haber alınamıyor

Enab Baladi'nin haberine göre, ailesi 27 Kasım saat 17:00'den bu yana Katiya'dan haber alamıyor. Güvenlik nedenleriyle adını açıklamamayı tercih eden eşi, tutuklanma nedenini öğrenmek için bir avukata vekâlet verdiğini belirtti. Ayrıca, çeşitli insan hakları kuruluşları ve hükümet kurumlarına başvuran akrabalarının da gözaltına alınma koşullarını öğrenmeye çalıştığını dile getirdi.

İstanbul, Yusufpaşa'dan alınmış

Suriyeli insan hakları aktivisti Taha Elgazi facebook hesabından yaptığı paylaşımda "Türk güvenlik yetkilileri, dün akşam İstanbul'da Yusufpaşa bölgesinde iş yerinden Ahmed Katiya'yı tutukladı. Meslektaşım Ahmed'in ailesi, dün akşam tutuklandığını belirtmiş, tutuklanma sebebini bilmeden akşam 8'de kendisiyle irtibatım koptu." diye yazdı.

Katiya'nın eşi de, kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak telefonda kısa bir görüşme sonrasında bağlantının kesildiğini söyledi. Eşi, o andan beri telefona ulaşılamadığını söylüyor.

Karakoldan çağrılmış

Katiya'nın eşi, insan hakları aktivistinin gözaltına alınmadan önce aynı bölgede çalışan bir akrabasına ulaştığını, "bir güvenlik kuruluşu"ndan telefonla çağrı aldığını söylediğini, ancak nereye gitmesi gerektiğini açıklamadığını söyledi.

Enab Baladi, Katiya'nın 29 Ekim'de Facebook sayfasında, özel durumlar ve üzerindeki baskılar nedeniyle medya ve insan hakları faaliyetlerini tamamen askıya aldığını söylediğini yazdı. Katiya gönderisinde uygun ortam ve araçlar mevcut olduğunda çalışmalarına devam edeceğini belirtmişti.

Katiya'nın eşi, son zamanlarda maruz kaldığı taciz ve baskılar nedeniyle insan hakları çalışmalarını askıya alma kararı aldığını belirtti.

Güvenlik kampanyaları

Enab Baladi haberinde "Temmuz ayından bu yana Türk yetkilileri tarafından başlatılan güvenlik kampanyası[nın], özellikle İstanbul'da yaşayan Suriyelilerin oturdukları ve çalıştıkları yerler arasındaki gidiş gelişleri etkiledi[ğini]" kaydediyor.

"Bir Geri Gönderme Merkezine günde 6 bin kişi götürülüyor"

Habere göre, "Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, son aylarda ekonomik yaşantıları ve geçim koşulları yanında kimlik belgesine sahip olanları hedef alan güvenlik kampanyaları da dahil, çeşitli baskılara maruz kaldı.

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"Bu durum, Geçici Koruma Kanunu kapsamında belirlenen yerler dışındaki şehirlerde ikamet eden Kimlik sahiplerini hedef alan güvenlik kampanyaları sonucunda Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mülteci sayısında belirgin bir azalmaya neden oldu."

“Suriyelileri Geri Göndererek İnsanlık Suçu İşleniyor”

Türkiye Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün en son istatistiklerine göre, şu anda Türkiye'de geçici koruma statüsü altında 3 milyon 241 bin 396 kişi yaşıyor. (AEK)