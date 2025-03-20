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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 08:46
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 08:50
2 dk Okuma

Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum

Saymaz, "12 yıl boyunca bir kez bile Gezi parkı eylemlerinden dolayı suçlanmadım ve sorumlu gösterilmedim. Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gözaltındaki Saymaz: Hakkımda suç isnat edilemediği için Gezi dosyasına atılmak isteniyorum

Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla evine yapılan baskınla gözaltına 19 Mart'ta sabaha karşı gözaltına alındı.

Saymaz, avukatı Aslı Kazan aracılığıyla bir mesaj yayınladı. Saymaz, "Hakkımda bir suç isnat edilemediği için, Gezi Parkı dosyasına dahil edilmek isteniyorum" dedi.

"Kavala'nın girişimleri hakkında bir görüşmem yok"

Saymaz'ın mesajının tamamı şöyle: 

"Basın açıklamasındaki iddialara ilişkin İsmail Saymaz'ın yanıtları: 'Osman Kavala ile gazetecilik dışında hiçbir görüşmem yoktur. İddia olunan Kavala’nın internet sitesi ve televizyon kurma girişimi hakkında ne bilgim ne de bir görüşmem olmuştur.

Can Atalay’ı, Gezi parkından önce de, sonra da toplumsal gelişmelerle ilgili tüm davaların avukatı olarak tanıdım. Görüşme yoğunluğumuz bundan ileri geliyor. Çiğdem Mater’i hem sosyal çevreden hem eşi ve annesi meslektaşım olduğu için biliyor ve tanıyorum. Mücella Yapıcı’yı haber kaynağı olarak aradım ve görüştük.

"Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde rol aldım"

Gezi olaylarını, 1 Haziran’dan itibaren muhabir olarak takip ettim. Olay ve gelişmeleri yansız ve objektif olarak aktardım. Sokağa davet ve provokasyon diye yorumlanabilecek hiçbir paylaşımda bulunmadım. Siyasi iktidara yönelik antidemokratik yaklaşımlardan, Erdoğan ve ailesine yönelik saldırgan bir dilden uzak durdum. Gezi parkı eylemlerinin ne örgütlenmesinde ne ülke çapında yayılmasında ne de sürdürülmesinde rol aldım. Yalnızca, bu eylemler sırasında, başta Ali İsmail Korkmaz’ın öldürülmesi olmak üzere insan hakkı ihlallerini kaleme aldım. Bu gazetecilik çabam hem ulusal hem de uluslararası basın örgütleri tarafından ödüllendirilmiştir.

12 yıl boyunca bir kez bile Gezi parkı eylemlerinden dolayı suçlanmadım ve sorumlu gösterilmedim. Hakkımda başka bir suç isnat edilemediği için, Gezi parkı dosyası içerisine atılmak isteniyorum. Gazetecilik çabam bu yolla engellenmeye çalışılıyor ve açıkça susturulmak isteniyorum. Bana güvenen ve inanan hiçbir vatandaşın yüzünü öne eğdirmedim. Haftalardır devam eden itibar suikastlarının ne denli karalamaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Suçsuz ve masumum. Eşime, oğluma ve aileme sımsıkı sarılıyor, herkese selamlarımı iletiyorum.'"

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gezi parkı İsmail Saymaz ali ismail korkmaz aslı kazan
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