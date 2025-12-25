Gözaltındaki Saran’ın bugün ifade vermesi bekleniyor

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, bugün İstanbul Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Gazeteci Batuhan Serim'in X'teki aktarımına göre, Saran’ın adliyeye getirilmesi öncesinde adliye çevresinde polis ekipleri yerleştirildi. Ayrıca, çevik kuvvet ekipleri kalkanlarla alana geldi, adliye binası içinde de polisler var.

Çağlayan’da “Saran” tedbiri: Adliye önünde geniş güvenlik önlemi alındı



Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş isanı Saadettin Saran’ın saat 09.00 sıralarında adliyeye getirilmesi bekleniyor.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sadettin Saran’ı “uyuşturucu madde temin etme” ve “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma” iddiası kapsamında dün gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, işlemler öncesinde Saran’ı sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Saran, geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirdi.

BirGün’ün haberine göre yetkililer, Saran’ın saat 09.00 sıralarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edileceğini bildirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren adliye çevresinde hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri bölgeyi bariyerlerle kapattı, TOMA’ları adliye çevresine konuşlandırdı.

Soruşturmanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, Sadettin Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etmek” ve “uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” iddiası ile soruşturma başlattı. Savcılık, Saran’ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatını verdi.

Yurt dışında bulunan Saran, İstanbul’a geldikten sonra 20 Aralık’ta Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından Saran’ı saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. İşlemler tamamlandıktan sonra Saran yeniden adliyeye getirildi.

Sulh ceza hâkimliği, Saran hakkında “uyuşturucu madde temin etme”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçlamalarıyla yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Saran’ın saç örneklerinde uyuşturucu testinin pozitif çıktığı, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu belirtildi. Bunun üzerine Saran, ikinci bir test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurdu ve yeniden test yaptırdı.

Soruşturma kapsamında Sadettin Saran, son olarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

