Gözaltındaki kişiye şiddet uygulayan polis görevden alındı

Britanya’da Manchester Havalimanı'nda gözaltına aldığı ve yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polis memuru operasyonel görevlerden uzaklaştırıldı.

Manchester Polis Teşkilatından Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun gözaltına alınan kişiye yerde yatarken tekme atmasının şoke edici olduğunu belirtti.

İnsanların endişelenmekte haklı olduğunu kaydeden Chaudhry, "Gözaltı sırasında böyle bir gücün kullanılması alışılmadık bir durum ve bunun yarattığı endişeyi anlıyoruz" dedi.

3 polis yaralandı

Chaudhry, tepki çeken olayın Manchester Havalimanı otoparkında önceki akşam yaşandığını, olay sırasında gözaltına alınmak istenen kişi ile beraberindekilerin 3 polise saldırdığını kaydetti. Olayda, bir kadın polisin burnunun kırıldığını belirten Chaudhry, 3 polisin de hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Chaudhry, görüntülerde yerde yatan kişinin yüzüne ve kafasına tekme atan polisin operasyonel görevlerden uzaklaştırıldığını, Manchester Polis Teşkilatının konuyu Bağımsız Polis Davranışları Ofisine taşıdığını ifade etti.

Olayda 4 kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Chaudhry, iki kişinin polisin görevini yapmasını engellemek ve sağlık çalışanlarına saldırmak suçlamasıyla, diğer iki kişinin ise bu suçlara ilave olarak polise saldırmak suçlamasıyla gözaltında olduğunu belirtti.

Ne olmuştu? Manchester Havalimanı'nda bir polisin, elleri yanda olacak şekilde yerde yüzükoyun yatan kişinin kafasını ve yüzünü defalarca tekmelediğini gösteren görüntüler dün sosyal medyada yayımlanmıştı. Havalimanında çıkan arbede nedeniyle gözaltı işlemi uygulayan polisin elektroşok silahlarını da çektiği olayda gözaltına alınan kişiye polisin hem tekme attığı hem de ensesine dirseğiyle vurduğu görülüyor. Gazeteci Alex Tiffin, güvenlik araması sırasında saldırgan olduğu belirtilen kişilerin annesinin polis tarafından itildiğini, olayın bu şekilde patlak verdiğini yazdı. Polis şiddetine maruz kalan kişilerin Müslüman olduğunu ortaya çıkmasının ardından İngiltere'deki çok sayıda sivil toplum kuruluşu polis şiddetine tepki gösteren açıklamalar yaptı. Dün akşam Rochdale Polis karakolu önünde toplanan yüzlerce kişi “Utanın” sloganları atarak olayı protesto etti. Eski başkomiser Leroy Logan, Good Morning Britain programında görüntülere tepki gösterirken “orantısız” ve “gereksiz” olarak nitelendirdi. Rochdale milletvekili Paul Waugh, “Polis memurunun Manchester Havaalanında bir adama tekme ve yumruk attığı video görüntüleri gerçekten şok edici ve rahatsız edici. Tutuklanan kişinin Rochdale sakini olduğunu teyit ettirdim ve mümkün olan en kısa sürede aileyle görüşmeyi umuyorum. İlgili polis memurunun görevden alınması doğru bir karardır. Kapsamlı ve hızlı bir soruşturma bekliyorum” dedi.

(BBA/AS)