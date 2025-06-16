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Yayın Tarihi: 16 Haziran 2025 13:23
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2025 13:26
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Gözaltındaki gazeteciler adliyeye sevk edildi

Artvin merkezli soruşturma kapsamında evlerine yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteciler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilere, mesleki faaliyetleri ve yaptıkları telefon görüşmeleri suçlama olarak yöneltildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gözaltındaki gazeteciler adliyeye sevk edildi

Artvin merkezli soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteciler adliyeye sevk edildi.

Artvin merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında 13 Haziran'da İstanbul’da evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık, Eylem Yılmaz ve Dicle Baştürk ile Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe’in İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alındı.

Gazeteciler daha sonra adliyeye sevk edildi. Burada savcıya ifade veren Pelek, hazırladığı haber içerikleriyle ilgili ve mesleki faaliyetleri kapsamında yaptığı telefon görüşmelerine dair suçlamaları reddetti.

HTS kayıtlarında görüştüğü kişilerin gazeteci ve meslektaşları olduğunu söyledi. Gözaltına alınmasına gerekçe yapılan isimlerle hiçbir örgütsel bağlantısı bulunmadığını belirtti.

Diğer isimlerin savcılık ifadesi devam ediyor. Gazeteciler, savcılık ifadelerinin ardından ya sulh ceza hakimliğine sevk ya da buradan serbest bırakılacak.

Gazetecilerin 14 Haziran’daki jandarma sorgusunda haber sitelerine sağladıkları teknik destek karşılığında aldıkları paralar, haberleri için aldıkları telif ödemeleri, yaptıkları telefon görüşmeleri suçlama konusu yapılmıştı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
semra pelek Ozan Cırık Eylem Yılmaz dicle baştürk
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