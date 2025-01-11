Gözaltındaki eşbaşkanların avukat görüş kısıtlılığı kalktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Akdeniz Belediyesi'nin Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü propagandası yapmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gizlilik olan soruşturma dosyasıyla ilgili verilen 24 saatlik avukat görüş yasağı sona erdi. Avukatlar Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müvekkilleriyle görüşmeye başladı.

(AD)