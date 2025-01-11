ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ocak 2025 11:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2025 11:16
1 dk Okuma

Gözaltındaki eşbaşkanların avukat görüş kısıtlılığı kalktı

Gözaltındaki DEM Partili Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclis üyelerinin görüş kısıtlılık kararının kalkması üzerine avukatlarıyla görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gözaltındaki eşbaşkanların avukat görüş kısıtlılığı kalktı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Akdeniz Belediyesi'nin Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan ile Belediye Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Aslan gözaltına alındı
10 Ocak 2025

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü propagandası yapmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu’na aykırılık” ve “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gizlilik olan soruşturma dosyasıyla ilgili verilen 24 saatlik avukat görüş yasağı sona erdi. Avukatlar Mersin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek müvekkilleriyle görüşmeye başladı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git