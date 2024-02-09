Gözaltındaki avukatlar için TBB ve barolara dayanışma çağrısı

Mersin’de bir araya gelen hukuk örgütleri, Çağdaş Hukukçular Derneği’nden (ÇHD) avukatların gözaltına alınmasına dair açıklama yaptı.

Açıklamaya, ÇHD Mersin Şubesi, Özgürlük için Hukukçular (ÖHD) Mersin Şubesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi, Demokrat Avukatlar Grubu, Adalet İçin Hukukçular Mersin Şubesi katıldı.

İstanbul Adliyesine düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Halkın Hukuk Bürosundan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyesi olan avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal da dahil 96 kişi gözaltına alındı.

“Hukuki delil ve gerekçe bulma zahmetine katlanmadılar”

Çağdaş Hukukçular Derneği Mersin Şubesi Başkanı Avukat Ersan Çetinkaya, meslektaşlarının, “herhangi suç fiili yahut hukuki irtibat kurma gereği bile duyulmaksızın, hukuksuz biçimde gözaltına alındığını” söyledi.

Yaşanan herhangi bir olayı fırsat bilerek ÇHD2li avukatları tutuklamaya çalıştıklarını ifade eden Çetinkaya, “Avukatlık pratiğimiz ve hukuku gereği gibi uygulamak zorunda kaldıkları birçok durum bu rahatsızlıklarının kaynağıdır” dedi.

“Soruşturma başlarken olabildiğince kendi politik hedeflerine uygun en ağır cezaların öngörüldüğü ve tutuklamaya yönelik işlevsel kanun maddelerini yan yana yazarak, herhangi bir hukuki delil ve gerekçe bulma zahmetine katlanmadan ve bunların sorgulanmasının önüne geçmek için de gizlilik kararları ile hareket eden soruşturma makamları ciddiyetini kaybetmektedir.”

Avukat Ersan Çetinkaya, “Avukat meslek örgütleri, barolar, meslek birliğimiz evrensel hukuk kuralları ve avukatlık mesleğinin kuralları gereği oluşan bu baskıya karşı hep birlikte karşı koymadıkça avukatlık mesleği birçok bedel ödeyerek kazandığı haklarını, itibarını terk etmek zorunda kalacak, hak savunuculuğu misyonundan sadece dava vekilliğine indirgenecektir” diye konuştu.

Ayrıca, meslektaşlarını, baroları ve Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) dayanışmaya davet etti.

Gözaltına alınanlar adliyede

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 kişi bu sabah adliyeye götürüldü.

Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için 2 başsavcı vekili ile 35 savcı görevlendirildi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta silahlı saldırı düzenleyen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ile o sırada adliye önünde bulunan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Adliyesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

(AS)