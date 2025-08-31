ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2025 22:20
 Son Güncelleme: 31 Ağustos 2025 23:26
"TERÖR ÖRGÜTÜ İDDİASI"

Gözaltındaki ASSAN Group sahibi ve Genel Müdürü tutuklandı

“Askerî casusluk” iddiasıyla gözaltına alınan savunma sanayisi şirketi ASSAN Group’un sahibi Emin Öner "FETÖ silahlı terör örgütüne üyelik"ten tutuklandı. Öner ve Genel Müdür Okumuş ayrıca "devlet güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif"le de suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “askerî casusluk” soruşturması kapsamında, 27 Ağustos'tan beri gözaltında tutulan ASSAN Group sahibi Emin Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş tutuklandı.

FETTULAHÇILARLA "İLTİSAK" SUÇLAMASI
Bugün sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkta ifade veren iki kişiden ASSAN Group'un sahibi Öner sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğinde "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma", Genel Müdür Okumuş ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrif etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma, çalma" iddiasıyla tutuklandı.

Arka plan: İhale yasağı ve süregiden tartışmalar

ASSAN Group, 15 Mayıs 2025’ten başlayarak iki yıl süreyle kamu ihalelerinden men cezası almıştı. Bu yaptırımın, Millî Savunma Bakanlığına yönelik bir tedarik yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gerekçesiyle uygulandığına dair bilgiler basına yansımış, şirket de, bu idari işleme karşı dava açıldığını kamuoyuna duyurmuştu.

Son haftalarda savunma sanayisinde etkili sosyal medya ve haber mecralarında, ASSAN Group ve çevresine yönelik yeni iddialar da gündeme gelmişti. Şirket bu iddialara karşı hukuka aykırı bir işlem yapmadıklarını, “kamu kurumlarından personel istihdamı”na ilişkin eleştirilerin 2531 sayılı Kanun’la bağdaşmadığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren açıklamalar yayımlamıştı.

(AEK)

