Gözaltında kendisini darp eden polislerden şikayetçi olmak istedi, ikinci kez gözaltına alındı

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mahmut Altıntaş Cumartesi günü sabah saatlerinde haber için gittiği Adıyaman’da gözaltına alındı.

Polis, İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü Altıntaş’a ‘örgüt propagandası’ suçlaması yöneltti. Altıntaş’ın kendi, MA ve Xwebûn’un toplamda 19 haberini X’ten (Twitter) paylaşması suçlamaya gerekçe gösterildi.

Altıntaş ifadesinde Kürtçe paylaşımlarının tercümesinin yanlış yapıldığını söyleyerek, suçlamalara konu paylaşımların çevirilerini düzeltti. Altıntaş ifadesinde paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ekledi.

Emniyet işlemleri bittikten sonra Altıntaş, Adıyaman Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye girişinde polislerce başının eğilmesine karşı çıktı. Bunun üzerine de yanındaki polislerce darp edildi. Dudağı patladı.

Altıntaş daha sonra savcılıkta ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Altıntaş boynunu eğmediği için darp edildiğini söyledi. Altıntaş, “Gazetecilik mesleğim nedeniyle gözaltına alındım. Bunun için darp esnasında sadece ‘yaşasın özgür basın’ diyerek slogan attım. Ağzımı kapatarak nefes almam engelledi. Polislerden şikayetçiyim” dedi.

Serbest bırakıldı, darp raporu almaya gitti

Savcılık Altıntaş’ı adli kontrol şartı ile hakimliğe sevk etti. Hakimlik de yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imza atma şartı ile Altıntaş’ı serbest bıraktı.

Serbest kalan Altıntaş hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından da Altınşehir Karakoluna giderek kendisini darp eden polislerden şikayetçi oldu. Altıntaş, kamera görüntülerinin incelenmesi ve kendisini darp eden polislerin cezalandırılmasını talep etti.

Bu sırada Altıntaş’ı darp eden bir polis de Altıntaş’ın kendilerini darp ettiğini ileri sürerek gazeteciden şikayetçi oldu. Polisin şikayeti üzerine Altıntaş, savcılık kararıyla “polise mukavemet ettiği” gerekçesiyle gittiği karakolda yeniden gözaltına alındı.

Darp edildi, geceyi nezarette geçirdi

Geceyi karakolda geçiren Altıntaş’ı savcılık "polise mukavemet" suçlamasıyla ve tutuklama talebiyle Adıyaman 2. Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlikte maruz kaldığı şiddeti anlatan Altıntaş, adliye önünde başlayan darbın koridorda devam ettiğini söyledi. Altıntaş'ın avukatı Dilan Güler, darp eden polisler ile ilgili bir soruşturma açılmadığına değinerek, yargılanması gereken kişilerin polisler olduğunu kaydetti.

Altıntaş'ın avukatı Ergün Yanığ ise tutuklama talebini karşılayan bir suç vasfını olmadığını belirterek müvekkilinin serbest bırakılmasını istedi.

Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklama talebinin reddine, Altıntaş'ın haftada iki gün imza atma şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Pazar akşam üstü serbest kalan Altıntaş'ı adliye binası önünde meslektaşları ve ailesi karşıladı. Burada konuşan Altıntaş, "Başımı eğmedim ve darp edildim. Serbest kaldıktan sonra tekrar gözaltına alındım ve dün nezarette tutuldum. Tutuklama talebi ile sevk edildim. Baştan sona bir hukuksuzluk söz konusudur. Gazetecilik mesleğimi icra ettiğim eşyalara el konuldu. Elimizden her şeyimizi de alsalar mesleğimizi icra etmeye devam edeceğiz. Bir kalem ve defter ile çalışırız" dedi.

(HA)