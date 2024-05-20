'Gözaltında Kayıplar Haftası' İstanbul etkinlikleri '1000. Hafta' temasıyla yapılıyor

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Temsilciliği’nin 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplar Haftası Programı yayınlandı.

Kayıplar Haftası’nın bu seneki başlığı Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları’nın 25 Mayıs 2024'te gerçekleşecek 1000. Hafta Buluşmasına ithafen “1000. Hafta” olarak belirlendi.

Bu kapsamda 24 Mayıs'a kadar açık kalacak "1000 Hafta" sergisi de Aznavur Pasajı'ndaki Adasanat'ta izlenebilir.

17 Mayıs'ta başlayan etkinlikler şöyle:

20 Mayıs Pazartesi

Film gösterimi ve Söyleşi- Saat 18.00 Film: “Ayotzinapa-Kaplumbağanın Hızı”

Söyleşi: Aslı Odman-Evrim Kaya

Yer: Aynalıgeçit Salonu

21 Mayıs Salı

Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Diğerlerinin- Sessizliği”- Söyleşi Rober Koptaş- Zelal Buldan

Yer: Aynalıgeçit Salonu

22 Mayıs Çarşamba

Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Silinmiş- Görünmezin Yükselişi”

Söyleşi: Necati Sönmez-Lea Khalıl

Yer: Aynalıgeçit Salonu

Konser – 100. Hafta

Saat 20.00 – “MUTERİZ”

Yer: Karşı Sanat Merkezi

23 Mayıs Perşembe

Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Kısalar “Babam Hakkında: Katarsis”, ” Bıraktığın Yerden”

Söyleşi Zelal Buldan (yönetmen) – Ayşe Çetinbaş (yapımcı)

Yer: Aynalıgeçit Salonu

24 Mayıs Cuma

Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Dargeçit”

Söyleşi: Film ekibi, Ceylan Özgün Özçelik (yönetmen)

Yer: Beyoğlu Sineması

25 Mayıs Cumartesi

Cumartesi Anneleri 1000. Hafta Buluşması

27 Mayıs Pazartesi

Basın açıklaması

Cumartesi Anneleri 29. Yıl Dönümü

Saat: 12.00

Yer: Eski Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü Önü

30 Mayıs Perşembe

Kapanış etkinliği: “Mumlarımızı kayıplarımız için yakıyoruz”

Saat 19.00 Yer: İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Önü.

(AÖ)