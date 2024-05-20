'Gözaltında Kayıplar Haftası' İstanbul etkinlikleri '1000. Hafta' temasıyla yapılıyor
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği ve İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Temsilciliği’nin 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplar Haftası Programı yayınlandı.
Kayıplar Haftası’nın bu seneki başlığı Cumartesi Anneleri’nin/İnsanları’nın 25 Mayıs 2024'te gerçekleşecek 1000. Hafta Buluşmasına ithafen “1000. Hafta” olarak belirlendi.
Bu kapsamda 24 Mayıs'a kadar açık kalacak "1000 Hafta" sergisi de Aznavur Pasajı'ndaki Adasanat'ta izlenebilir.
17 Mayıs'ta başlayan etkinlikler şöyle:
20 Mayıs Pazartesi
Film gösterimi ve Söyleşi- Saat 18.00 Film: “Ayotzinapa-Kaplumbağanın Hızı”
Söyleşi: Aslı Odman-Evrim Kaya
Yer: Aynalıgeçit Salonu
21 Mayıs Salı
Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Diğerlerinin- Sessizliği”- Söyleşi Rober Koptaş- Zelal Buldan
Yer: Aynalıgeçit Salonu
22 Mayıs Çarşamba
Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Silinmiş- Görünmezin Yükselişi”
Söyleşi: Necati Sönmez-Lea Khalıl
Yer: Aynalıgeçit Salonu
Konser – 100. Hafta
Saat 20.00 – “MUTERİZ”
Yer: Karşı Sanat Merkezi
23 Mayıs Perşembe
Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Kısalar “Babam Hakkında: Katarsis”, ” Bıraktığın Yerden”
Söyleşi Zelal Buldan (yönetmen) – Ayşe Çetinbaş (yapımcı)
Yer: Aynalıgeçit Salonu
24 Mayıs Cuma
Film gösterimi ve Söyleşi - Saat 18.00 Film: “Dargeçit”
Söyleşi: Film ekibi, Ceylan Özgün Özçelik (yönetmen)
Yer: Beyoğlu Sineması
25 Mayıs Cumartesi
Cumartesi Anneleri 1000. Hafta Buluşması
27 Mayıs Pazartesi
Basın açıklaması
Cumartesi Anneleri 29. Yıl Dönümü
Saat: 12.00
Yer: Eski Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü Önü
30 Mayıs Perşembe
Kapanış etkinliği: “Mumlarımızı kayıplarımız için yakıyoruz”
Saat 19.00 Yer: İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Önü.
(AÖ)