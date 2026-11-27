Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın yıllardır akıbetini sorduğu, 19 Ekim 1995’te İstanbul Avcılar’da evinin önünden zorla götürülerek kaybedilen Fehmi Tosun, kaybedilmesinden 29 yıl sonra “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla aranıyor.

Olay, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp’in Tosun’un akıbetine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı.

Çiftçi, Tosun’un İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/92 sayılı kararı uyarınca arandığını bildirdi.

T24’ten Ceren Bayar’ın haberine göre, Fehmi Tosun’un kızı Besna Tosun’un 20 Ağustos’ta TBMM’de barış süreci kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlendi. Cumartesi Anneleri/İnsanları adına söz alan Tosun, babasının kaybedildiği günü anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Kuzenimle beraber saat 19:05 civarı Avcılar’daki evimize dönerken evimizin önünde beyaz, Toros marka bir araç olduğunu ve bu aracın önünde dört kişinin durduğunu gördük. Araca yaklaştığımızda bu dört kişiden birinin babam olduğunu fark ettik. Annem iki kişinin babamın koluna girip zorla beyaz bir Toros’a bindirmeye çalıştığını görmüş. Babam direnirken kafasını kaldırıp balkonumuza baktı ve annemin balkondan baktığını gördüğü anda ‘İmdat beni götürüp öldürecekler’ diye bağırdı. 34 UD 597 plakalı beyaz Toros’un arkasından koştuk. 30 yıldır kardeşlerim ve annemle birlikte bu aracın peşinden koşuyoruz."

Okan Konuralp, Besna Tosun’un bu konuşmasının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Fehmi Tosun’un zorla kaybedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmanın hangi aşamalardan geçtiğini, nasıl sonuçlandığını ve yeniden soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. Ayrıca Tosun’un zorla bindirildiği aracın 1995’te kimin adına kayıtlı olduğunun açıklanmasını istedi.

Konuralp’in soru önergesine yanıt veren Çiftçi, Tosun’un kaybolduktan 29 yıl sonra açılan bir davada ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan arandığını söyledi. “… güncel olarak ise adı geçen İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 2024/92 sayılı kararı ile ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranmaktadır” dedi. Çiftçi, Konuralp’in Tosun’un zorla kaybedilmesine ilişkin sorularına ise yanıt vermedi.

"Akıl alır gibi değil"

Babası hakkındaki arama kararını ve açılan davayı, babası kaybedildikten 29 yıl sonra, Konuralp’in önergesine gelen cevapla öğrendiklerini belirten Besna Tosun, ailecek çok şaşkın olduklarını söyledi.

Önerge cevabını gördüklerinde bir yanlışlık olduğunu düşündüklerini söyleyen Tosun, “Babam yaşıyormuş gibi terör örgütü üyeliğinden aranması akıl alır gibi değil” dedi.

Dosyanın detaylarını öğrenmek için hemen harekete geçtiklerini söyleyen Tosun, 2023’te açılan bir soruşturmanın 2024’te davaya dönüştüğünü ve dosyada gizlilik kararı olduğunu öğrendiklerini söyledi. Tosun, bundan sonra atacakları adımlara avukatlarıyla birlikte karar vereceklerini ifade etti.

Fehmi Tosun'un kaybedilmesi Fehmi Tosun 35 yaşında, beş çocuk babasıydı. 19 Ekim 1995 sabahı yakın arkadaşı Hüseyin Aydemir ile Avcılar’daki evinde kahvaltı yaptı. İki arkadaş daha sonra evden ayrıldı. Aynı günün akşamında, silahlı, telsizli, sivil giyimli üç kişi, 34 UD 597 plakalı beyaz bir Renault araçla Fehmi Tosun’u evinin önüne getirdi. Eşini ve çocuklarını gören Tosun, öldürüleceğini söyleyerek yardım istedi. Ailesi yanına koştu ancak Tosun zorla araca bindirilerek götürüldü. Olayı mahalle sakinleri de gördü. Hanım Tosun, Avcılar Karakolu’na giderek eşinin kaçırıldığını bildirdi ve aracın plakasını polise verdi. Ancak polis, plakayı kontrol ettikten ve bazı telefon görüşmeleri yaptıktan sonra, ‘Bizim yapacağımız bir şey yok’ diyerek işlem yapmadı. Hanım Tosun ve İnsan Hakları Derneği (İHD) olayın aydınlatılması için yasal yollara başvurdu. Ancak yetkililer Fehmi Tosun’un gözaltına alındığını inkar etti. O günden sonra da Tosun’dan ve aynı sabah birlikte evden ayrıldığı Hüseyin Aydemir’den haber alınamadı. İç hukuk yollarından sonuç alamayan aile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. 2003’te sonuçlanan davada, hükümet AİHM’e verdiği savunmada şöyle dedi: “Hükümetimiz, Fehmi Tosun’un kaybolması olayının meydana gelmesinden dolayı üzgündür. Bir kimsenin kaybolması olayı hakkındaki soruşturmanın eksik yapılmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir.” Fehmi Tosun’un yaşam hakkının ihlalindeki devletin sorumluluğunu AİHM’de kabul etmesine rağmen, iktidar bu dosyada etkin bir soruşturma yürütme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Zamanaşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya kapatıldı. Takipsizlik kararlarına yapılan itirazlar reddedildi. Aile, tüm iç hukuk yollarını tükettikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurudan da sonuç alamadı. Aile, Cumartesi Anneleri/İnsanları ile birlikte kayıplarının akıbetini sormaya devam ediyor.

(HA)