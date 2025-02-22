Gözaltında gazetecilik ve özel yaşam sorgulandı

"Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması" adı altında başlatılan operasyonlarla gözaltına alınan gazeteci, siyasetçi ve hak savunucularına yöneltilen sorgulamalar ortaya çıkmaya başladı.

Gözaltı sırasında gazeteciler Elif Akgül ve Yıldız Tar'a geçmişte kendilerine yönelik telefon dinlemeleri gerekçe gösterilerek mesleki faaliyetleri hakkında sorular soruldu. Gazeteciler mesleki faaliyetleri ileri sürülerek "örgüt üyeliği" iddiasıyla sorgulandı.

Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi Ahmet Saymadi'ye ise emniyette yalnızca Gezi Parkı protestolarına yönelik sorular yöneltildi.

Telefon dinlemeleri

Gözaltı sürecinde gazeteci Elif Akgül'e, mesleki faaliyetleri çerçevesinde takip ettiği Newroz,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde gerçekleşen eylemler ve Gezi Parkı protestolarına dair sorular yöneltildi. Akgül, “Hiçbir zaman suç örgütüne veya şiddet içeren bir eyleme katılmadım, suç işlemedim, gazetecilik yaptım” dedi.

Akgül'e diğer gazetecilerle yaptığı telefon görüşmeleri ve gazeteci meslektaşlarından gelen mesajlar ileri sürülerek gözaltına alınan bazı kişileri tanıyıp tanımadığı ve bazı haberlerde adının geçmesine dair sorular yöneltildi.

Akgül, gazetecilik faaliyetlerinin bianet.org’da yayımlandığını belirterek hakkında oluşturulan dosyalar ve isminin geçtiği haberlerden bilgisi olmadığını dile getirdi.

Kendisine kanıt olarak gösterilen telefon görüşmelerinin hukuksuz bir şekilde kayıt altına alındığını vurgulayan Akgül, daha önce bu kayıtlarla ilgili takipsizlik kararı verildiğini hatırlattı.

Emniyette gazeteci Yıldız Tar’a sivil toplum faaliyetleri, kişisel sosyal medya hesapları, mesleki ve sosyal ilişkileri ile ilgili sorular yöneltildi. Gerekçe olarak da Tar’a yönelik telefon dinlemeleri ileri sürüldü.

Tar’ın çeşitli sivil toplum eylemlerine dair yaptığı telefon görüşmeleri ve mesaj içerikleri sorguya dahil edildi. Telefon dinlemeleri kapsamında, Tar'a farklı kişilerden gelen toplantı tarihleri ve saatlerine ilişkin mesajlar soruldu.

İfadesinde Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ topluluğunda gönüllü olarak yer aldığını vurgulayan Tar, feminist topluluklarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında görüşmeler yaptığını belirtti.

Soruşturma kapsamında ayrıca, Tar’a görüştüğü kişilerin kimler olduğu da soruldu. Tar'ın kadın hakları savunucuları ve aktivistleri ile yaptığı görüşmeler suç unsuru olarak gösterildi. Tar, "Görüşmelerim kadın hakları mücadelesi kapsamındadır" dedi.

Saymadi'ye yalnızca Gezi soruldu

Ahmet Saymadi'nin kardeşi sanat tarihçisi Berat Saymadi, X üzerinden yaptığı paylaşımda Saymadi'nin HDK soruşturması kapsamında gözaltında alınmasına rağmen kendisine yalnızca Gezi Parkı protestolarına dair sorular yöneltildiğini aktardı.

Sorgu sırasında Ahmet Saymadi, Gezi davasında halihazırda yargılandığını, ancak cezasının ertelendiğini hatırlatarak HDK'ye yönelik sorular sorulmasını talep etti, ancak polis yalnızca Gezi davasına yönelik sorularını sürdürdü.

(EC)