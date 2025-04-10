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Yayın Tarihi: 10 Nisan 2025 09:06
 ~ Son Güncelleme: 10 Nisan 2025 09:43
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"Gözaltında dövüp şikayetçi polislere izlettiler"

Saraçhane eylemleri nedeniyle tutuklu yargılanan Eren Üner, gözaltına alınırken dövüldüğünü ve görüntülerinin şikayetçi polislere izlettirildiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
"Gözaltında dövüp şikayetçi polislere izlettiler"

Saraçhane eylemleri sırasında görev yapan polislerin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları eleştirerek kendi hesabından paylaşan Eren Üner hakkındaki davanın ilk duruşması dün yapıldı.

Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Eren Üner duruşmaya SEGBİS aracılığyla katıldı. Üner'in avukatı Fırat Aras SEGBİS bağlantısı nedeniyle müvekkilinin kendisini iyi ifade edemediğini ifade etti. Üner gözaltına alınırken dövüldüğünü müşteki polislerin görüntülü aranarak "Seni ifşa edenlerden intikam alıyoruz" denildiğini öne sürdü. 

Eren Üner'in avukatı Fırat Aras, müvekkilinin kamuya açık hesaplardan yapılan paylaşımların yeniden paylaşılmasının özel hayatın gizliğini ihlal etmediğini söyledi. Polislerin eylemcilere ağır hakaretlerini paylaşmanın kamuya ihbar niteliğinde olduğunu söyledi.

Av. Mustafa Akif Cebiroğlu ise savunmasında "Eylemciler o... çocuğu değildir. Yasal haklarını kullanan eylemciye böyle bir küfür etmek tek başına ayrı bir suç teşkil eder. Asıl suçlu polislerdir. Herkese açık veriler kişisel veri değildir. Bu nedenle özel hayatın gizliliği suçunu oluşturmaz. Tutukluluğun yasal şartları olmamasına rağmen kötü muameleye uğrayan sanığın tutuksuz yargılanması gerekir." dedi.

Av. Elif Yıldırım ise savunmasında, "Tutuklamanın orantısız olduğu şüphesizdir. Bu süreçteki yargılamaların ileride hukuk fakültesinde okutulacağını düşünüyorum. İddianame zorlama ile hazırlanmıştır. Ortada kişisel veri yoktur. Demokratik hukuk devletinde polislerin galiz küfürlerini yaymak asla suç değildir." diye konuştu. 

Duruşmaya mağdur olarak katılan bir polisin "Ben kimseye küfür etmedim. Hesabıma erişemediğim bir sırada ben paylaşım yapmışım gibi paylaşımlar yapılmış. Ben eylemcilere yönelik gözaltı fotosu atmadım. Bu kişilere 'vatan haini o... çocuğu' demedim." şeklindeki beyanı sonrası bir avukatın, "Eylemcileri vatan haini olarak görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu yanıtsız bıraktı. 

Şikayetçi olan polis memuru sosyal medya hesabının çalındığını, şikayetçi olduğu sırada söylemesine rağmen kolluk tarafından yazılmadığını söyledi. 

Mahkeme, polislerin kamuya açık paylaşımlarının yeniden paylaşılmasının suç sayılmayacağına ancak, paylaşımların üzerine polislerin isimlerini ve görev yerlerini yazmanın suç olduğuna karar verdi. Mahkeme, oluşan suç nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına hükmederken, sanık Eren Üner'in tahliyesine karar verdi. 

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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