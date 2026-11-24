*1997'den bu yana ücretsiz hukuki destek sunan Ofis, 29 yılda resmî şiddet konusunda köklü bir değişim yaşanmadığını, işkencenin belgelenmesinde sorunların sürdüğünü ve savcılık ile mahkemelerin hâlâ ağırlıklı olarak Adli Tıp Kurumu raporlarına dayandığını kaydetti. Türkiye'nin 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin gerilemeye yol açtığı, 2025'in "Aile Yılı" ilanıyla toplumsal cinsiyet tartışmasına izin verilmediği ve LGBTİ+'lara yönelik nefret söyleminin yoğunlaştığı ifade edildi. Ofis, 2026'da 88'i kadın, diğerleri LGBTİ+ olmak üzere 100 başvuru aldığını, ayrıca dört çocuğun başvurduğunu açıkladı.

*Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Ofisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, devlet güçlerinin kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik cinsel şiddet ve işkence uygulamalarının sürdüğünü belirtti.

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Ofisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2026 yılı başvurularına ilişkin verileri paylaştı. Ofis, devlet güçlerinin kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik cinsel şiddet ve işkence uygulamalarının sürdüğünü belirterek mücadeleye devam edeceklerini duyurdu.

1997 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Ofis, 29 yıldır ev ve köy baskınlarında, sokakta, okulda, iş yerinde ve yaşamın farklı alanlarında resmî güçlerin cinsel şiddetine ve cinsel işkencesine maruz bırakılan kadınlara ve trans kadınlara ücretsiz hukuki destek sunuyor.

Açıklamada, geçen 29 yılda kadına yönelik resmî şiddet konusunda köklü bir değişim yaşanmadığına dikkat çekildi. Kadın hareketinin mücadelesiyle yasalarda önemli değişiklikler yapıldığı hatırlatılırken, 1997 yılında Türk Ceza Kanunu'nda kadına yönelik şiddeti düzenleyen ayrı bir bölümün bulunmadığı, tecavüz suçunun tanımının yetersiz olduğu ve cinsel tacizin bağımsız bir suç olarak düzenlenmediği belirtildi. Aynı dönemde bekâret kontrollerinin de kadınlara yönelik baskı ve işkence aracı olarak uygulandığı ifade edildi.

İşkencenin belgelenmesinde sorunlar sürüyor

Açıklamada, işkencenin, özellikle de cinsel işkencenin belgelenmesinde yaşanan sorunların bugün de devam ettiği vurgulandı.

Mardin'de gözaltında cinsel saldırıya uğrayan Şükran Aydın'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruda Türkiye'nin mahkûm edildiği hatırlatıldı. Mahkemenin gerekçeleri arasında bağımsız bir hekimden rapor alınmamasının da bulunduğu belirtildi.

Buna karşın savcılık ve mahkemelerin işkence iddialarını değerlendirirken hâlâ ağırlıklı olarak Adli Tıp Kurumu raporlarını esas aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu yaklaşımın işkencenin belgelenmesini zorlaştırdığı kaydedildi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gerilemeye yol açtı

Türkiye'de kadın hakları alanında yaşanan gelişmelere de değinilen açıklamada, 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun'un önemli kazanımlar olduğu belirtildi.

Kadın hareketinin mücadelesiyle imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir uluslararası belge olduğu hatırlatıldı. Türkiye'nin 2021 yılında sözleşmeden çekilmesinin ise kadın hakları mücadelesinde gerilemeye ve ciddi sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin değerlendirilmesinde siyasi politikaların da göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Devletin aile politikalarına da dikkat çekilen açıklamada, 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesiyle toplumsal cinsiyet kavramının tartışılmasına dahi izin vermeyen bir sürecin başlatıldığı belirtildi. Devletin kadınlara ve LGBTİ+'lara yönelik dilinin sertleştiği, özellikle LGBTİ+'lara karşı nefret söylemi ve politikalarının yoğunlaştığı kaydedildi.

Çıplak arama bütün başvurularda şikâyet konusu

Kadınların yaşamın farklı alanlarında resmî şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, gözaltı süreçlerinde, cezaevlerine girişlerde ve hastaneye sevklerde çıplak arama dayatması, kötü muamele, sözlü cinsel taciz ve cinsel saldırı şikâyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Trans kadınlara Kabahatler Kanunu kapsamında kesilen idari para cezalarının ve bu cezalara gerekçe gösterilen ayrımcı ifadelerin de önemli bir sorun olduğu belirtildi.

Cezaevlerindeki hasta kadın mahpusların hastaneye gidiş gelişlerinde kötü muamele ve baskıyla karşılaştığı, bu nedenle bazı mahpusların tedaviyi reddetmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan İstanbul Protokolü'nün hastanelerde gerektiği gibi uygulanmadığına da dikkat çekilen açıklamada, polislerin hekimler üzerindeki baskısı ve gözaltındaki kişilerin doktorlarla yalnız görüşmesinin engellenmesi kaygı verici bulundu.

2026'da 100 kişi başvurdu

Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Ofisi, 2026 yılında toplam 100 başvuru aldığını açıkladı. Başvurucuların 88'i kadın, diğerleri LGBTİ+ bireylerdi. Ofise ayrıca dört çocuk başvurdu.

Başvurularda bildirilen işkence ve kötü muamele biçimleri şöyle sıralandı:

· 71 başvurucu gözaltında temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığını bildirdi.

· Başvuruların tamamında çıplak arama şikâyeti yer aldı.

· 56 kadın psikolojik işkenceye maruz kaldığını belirtti.

· 44 başvurucu ters kelepçe nedeniyle bileklerinde ekimozlar oluştuğunu aktardı.

· 15 başvurucu fiziksel işkence kapsamında darp edildiğini söyledi.

· 5 kadın cinsel tacize maruz kaldığını bildirdi.

· 5 başvurucu ağır fiziksel işkenceye maruz kaldığını belirtti.

· 1 kadın dijital şiddete maruz kaldığını açıkladı.

Ofis, LGBTİ+ başvurucuların tamamında cinsiyet kimliklerini hedef alan aşağılayıcı söylemlerin ve psikolojik şiddetin önemli şikâyet konuları arasında yer aldığını kaydetti.

Açıklamanın sonunda işkencenin belgelenmesinde yaşanan sorunlara, savcılık ve mahkemelerin işkence iddiaları karşısındaki tutumuna dikkat çekilerek mücadelenin büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Ofis, “Kadına yönelik şiddet politiktir” anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek şöyle dedi:

“Gözaltında Cinsel Taciz ve Tecavüze Karşı Hukuki Yardım Ofisi olarak cinsel işkencenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. İşkenceye karşı mücadelenin daha da büyütülmesi, güçlendirilmesi ve kesintisiz biçimde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Devlet şiddetine karşı mücadelemiz devam edecek!”

(EMK)